Amici Celebrities, 3a puntata/ Diretta, eliminati e ospiti: The Kolors, Benji & Fede

ANTICIPAZIONI AMICI CELEBRITY: TERZA PUNTATA 5 OTTOBRE 2019

La gara di Amici Celebrities entra nel vivo. Sabato 5 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette la terza puntata del talent show in cui personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport si sfidano a colpi di canzoni e coreografie. Un format vincente quello di Maria De Filippi, frutto di un successo che dura ormai da anni. La scuola di Amici, infatti, ha formato tantissimi talenti e, per la prima volta ha aperto le porte alle celebrità del piccolo schermo. La finale è sempre più vicina e per riuscire a conquistarla sono pronti a tirare fuori il meglio di sè. Anche questa sera non mancheranno le emozioni e i colpi di scena e il pubblico è curioso di scoprire come si comporterà Filippo Bisciglia dopo la discussione che ha avuto con Maria De Filippi la scorsa settimana.

LE SQUADRE DI AMICI CELEBRITIES

La squadra bianca e la squadra blu sono pronte a scendere in pista per dare vita ad una doppia sfida che animerà la terza puntata di Amici Celebrity. Dopo una settimana di prove intense, tutti i concorrenti si esibiranno con canti e coreografie davanti alla giuria per cercare di portare a casa la vittoria. Dopo le eliminazioni di Cristina Donadio e Joe Bastianch, chi è rimasto in gara a contendersi l’accesso alla prossima puntata? Sono rimasti in corsa a contendersi la vittoria Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco Di Lapio per la squadra Blu; Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia per la squadra Bianca. Chi, tra loro, dovrà abbandonare la scuola di Amici?

GLI OSPITI DI AMICI CELEBRITY

Grandi ospiti per la terza puntata di Amici Celebrities che promette un grande show al pubblico di canale 5. Grandi nomi della musica, ma anche della fiction hanno accettato l’invito di Maria De Filippi e, questa sera, duetteranno anche con i concorrenti delle due squadre sulle note dei loro grandi successi. Nella scuola di Amici Celebrity arriveranno così Al Bano che con la sua voce si esibirà sulle note dei suoi grandi successi duettando anche con i concorrenti. Spazio, poi, ad alcuni dei nomi della musica italiana più amati dai giovani come Annalisa e i The Kolors che tornano nella scuola dopo essere stati allievi e Benji & Fede. Infine arriverà una delle fiction più amate della fiction italiana come Giulia Michelini.

AMICI CELEBRITIES CAMBIA GIORNO

A partire dalla quarta puntata, Amici Celebrity cambia giorno. A partire dal 9 ottobre, infatti, il talent show andrà in onda di mercoledì anzichè di sabato. Una scelta insolita per canale 5 che ha deciso di cambiare il giorno di programmazione della trasmissione per evitare la sfida con la partita Italia-Grecia che sarà trasmessa sabato 12 ottobre, in prima serata su Raiuno. La quinta puntata dovrebbe andare in onda sempre di mercoledì, ossia il 16 ottobre mentre non ci sono informazioni sulla messa in onda della sesta ed ultima puntata.



