Maria De Filippi asfalta Filippo Bisciglia/”Perché mi dici brava?”(Amici Celebrities)

Inizia in salita la puntata di Filippo Bisciglia che in settimana ha continuato a mettere in discussione tutto e tutti arrivando a pensare ad un complotto e facendo adirare Maria de Filippi in persona. Prende il via da qui la nuova puntata di Amici Celebreties ovvero con la messa in onda di una serie di video in cui i bianchi parlano ancora delle strategie dei blu sulla scia di quello che è successo nella prima puntata. Filippo Bisciglia continua a ribadire che lo scontro deve essere con il più forte e non il contrario e proprio mentre parla di questo con i colleghi etichetta Emanuele Filiberto come “una pippa” e questo lo manda in crisi. A quanto pare Filippo Bisciglia non ha gradito il fatto di vedere in onda uno sfogo privato e si scusa per le parole usate ma come se questo non bastasse, a peggiorare le cose arrivano dei video in cui sempre il conduttore di Temptation Island parla dei brani che gli sono stati assegnati.

MARIA DE FILIPPI VS FILIPPO BISCIGLIA

A quanto pare Filippo Bisciglia pensa che i suoi brani siano più complicati rispetto a quelli assegnati alla sua rivale Francesca e per questo si è lamentato molto in settimana. Vedere in onda questo non ha fatto altro che peggiorare le cose visto che addirittura il conduttore parla di complotto contro di lui e, pensando che il microfono sia spento, dice “Brava, brava…” rivolgendosi a Maria De Filippi. A questo punto è la padrona di casa a prendere la parola asfaltando il suo collaboratore accusandolo di aver messo in discussione le decisioni e le parole dei suoi collaboratori. Secondo quanto riporta il Vicolodellenews sembra che la discussione sia andata avanti con un’infuriata Maria De Filippi e con un Filippo Bisciglia allibito, cosa succederà ancora tra i due?

© RIPRODUZIONE RISERVATA