I due ex ballerini di Amici Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni si sono esibiti ieri sera in provincia di Grosseto, all’interno di un camping dove hanno deliziato il pubblico con un romantico passo a due. In realtà era presente anche Rita Danza, anche lei proveniente dalla scuola di Maria De Filippi. Concorrenti della ventiduesima e ventitreesima edizione del talent, i tre ballerini hanno prima eseguito un assolo, per poi procedere con un commovente ballo di coppia.

Non tutti sanno che Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni sono stati fidanzati in passato, anche se la loro storia d’amore risale ormai a tempo fa, quando entrambi vivevano in Liguria. Qualche tempo fa, però, ai fan è venuto il sospetto che tra i due si fosse riaccesa la scintilla dopo tanti anni fuori dalla scuola di Amici, sospetto diventato ancora più realistico dopo che entrambi si sono mostrati insieme ballando un passo a due. L’ultimo avvistamento dei due allievi di Amici insieme risale a giugno 2024, quando dopo diversi anni di distanza sono stati rivisti insieme in un locale. I due, nel corso del tempo hanno portato avanti anche qualche collaborazione insieme come per il programma Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci.

Amici, Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni stanno insieme? Conferma mai arrivata, ma…

La notizia dell’avvistamento tra i due ex concorrenti di Amici era stata riportata da Webboh, che aveva raccontato del ritorno di fiamma e della coppia insieme a Torre del Lago al locale Mamamia. Sempre Webboh, riportava che negli ultimi giorni si era scoperto del flirt con Maddalena Svevi già prima di entrare del talent, anche se i due non hanno mai confermato la notizia. Non si sa quando i due abbiano deciso di smettere la conoscenza prima di entrare nella scuola, anche perché in quel periodo Maddalena Svevi stava con il ballerino di Amici Mattia Zenzola (che poi vinse l’edizione).

Sempre a metà giugno era uscita la notizia che riportava anche l’avvistamento di Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni ad una sfilata i Moschino, facendo sognare i fan su un possibile ritorno di fiamma. La foto scattata era stata diffusa da Deianira Marzano, dopo che una fan le aveva mandato un messaggio privato. Le voci sui due ballerini di Amici continuano a girare, ma non arrivano mai conferme da parte dei diretti interessati, che potrebbero essere semplicemente protagonisti di una splendida amicizia.