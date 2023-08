Amici, LDA: web in tilt per il debutto alla Giornata Mondiale della Gioventù/ La reazione di Rudy Zerbi

LDA é la popstar made in Italy, alla Giornata mondiale della gioventù: il traguardo dell’ex Amici 21

LDA conquista Lisbona alla Giornata mondiale della Gioventù, confermandosi il fenomeno pop uscente di Amici 21 e, tra le reaction, non manca Rudy Zerbi. A dispetto delle critiche degli haters che lo tacciano di essere un raccomandato nell’industria musicale, per il fatto di essere terzogenito figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, e l’ex moglie Carmela Barbato, Luca D’Alessio in arte LDA é non a caso un thread via social, per la sua influenza global. Il cantautore ventenne, reduce dal debutto al Festival della Canzone italiano segnato all’edizione di Sanremo 2024, dopo la popolarità raggiunta in Italia con il debutto TV da concorrente ad Amici 21, é chiamato a cantare la sua musica al servizio dell’evento promosso da Papa Francesco su iniziativa della Chiesa cattolica, la Giornata mondiale della Gioventù.

La “GMG”, che apre il mese di agosto 2023 a Lisbona, consacra Luca D’Alessio tra gli artisti della “Generazione zeta”, come un fenomeno del pop made in Italy, di risonanza internazionale. Proprio come il papà d’arte Gigi D’Alessio, che negli oltre 30 anni di carriera ha conquistato il successo anche fuori dall’Italia, LDA si impone come un salvatore della musica Pop nel mondo, la cui Mission resta l’intrattenimento volto a unire le culture tra le generazioni.

Una missione che l’ex allievo cantautore di Rudy Zerbi ad Amici 21, LDA, porta a termine il 2 agosto, nel cuore del Portogallo, per la Giornata mondiale della Gioventù, intrattenendo oltre 70mila giovani in un milione di pellegrini accorsi all’evento. Al live show targato “GMG“, ad attendere LDA c’é un tripudio di bandiere del tricolore italiano sbandierate al vento, quando il figlio d’arte registra la sua performance sulle note del singolo d’esordio ad Amici 21, Quello che fa male, e l’ultimo singolo estivo Granita.

La reaction social di Rudy Zerbi

Un momento importante nella carriera del giovane cantautore di Napoli, che non a caso LDA condivide con fierezza con il web, in un post su Instagram, che immortala alcune tra le immagini esclusive della “Giornata mondiale della gioventù”. E in un volume di innumerevoli reazioni social al post, non manca la reaction di Rudy Zerbi.

Contro le contestazioni degli haters del giovane figlio d'arte, il talent scout promuoveva LDA nel suo team di talenti al talent show televisivo di Amici di Maria De Filippi, per l'edizione di Amici 21. E, ora, lo stesso Rudy Zerbi si palesa fiero dei frutti della sua scommessa avanzata su LDA al talent show televisivo. Delle emoticon a forma di cuore rosso formano il commento social di esultanza del talentscout, tra le reazioni a caldo degli utenti a margine del post della "GMG" che vede protagonista il "Justin Bieber italiano". E LDA ricambia il messaggio con altrettante emoticon a forma di cuore rosso. Segno che tra il maestro e l'allievo sia intercorrente un rapporto di stima, oltre lo spazio e il tempo di Amici 21.













