Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi?/ Il messaggio che spazza i dubbi

Amici 22 di Maria De Filippi: Raimondo Todaro e Francesca Tocca rompono i rapporti, dopo l’idillio d’amore?

Sono una delle coppie più amate tra quelle attive in TV, in particolare ad Amici 22, Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che intanto replicano indirettamente alle malelingue che li vedrebbero in crisi.

I due ballerini, Raimondo Todaro insegnante di ballo nella cattedra ad Amici 22 di Maria De Filippi e Francesca Tocca ballerina professionista nel cast del talent show delle reti Mediaset, sono continuamente al centro del gossip made in Italy, rispetto ai continui chiacchiericci che li vedrebbero una coppia dalla lovestory in bilico e tra i presunti alti e bassi potrebbe esplodere pubblicamente.

Raimondo Todaro rompe il silenzio social

Nel frattempo, in occasione della data in cui ricorre il compleanno della ballerina mora, il 24 luglio 2023, un gesto di Raimondo Todaro spazza via il sospetto generale di una totale chiusura dei rapporti tra i due professionisti. Riattivatosi via Instagram, Raimondo Todaro smentirebbe categoricamente il gossip malevolo sulla presunta rottura della coppia vip. A corredo di uno scatto che immortala la festeggiata, la Tocca, insieme alla loro figlia Jasmine, Raimondo Todaro destina alla ballerina professionista un messaggio intimo, in occasione della ricorrenza festiva. “Sei una persona speciale. Tanti auguri amore mio”, scrive nella caption del post romantico destinato a Francesca, il ballerino e insegnante di ballo ad Amici 22 di Maria De Filippi.

E il post che rompe il silenzio social della coppia sul gossip malevolo, intanto, fa incetta di interazioni di consenso, in un tripudio di condivisioni, commenti di supporto e like degli utenti attivi nel web. Questo, mentre Raimondo Todaro rischierebbe di non confermarsi nel ruolo di insegnante di ballo, ad Amici di Maria De Filippi, per l’edizione di Amici 23.

