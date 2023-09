Amici, ricovero d’urgenza per Martha Rossi / “Ho battuto ripetutamente la testa e…”

Amici, Martha Rossi finisce in ospedale

Paura per Martha Rossi, concorrente all’edizione storica di Amici di Maria De Filippi datata 2008, che subisce un ricovero d’urgenza in ospedale.

L’ex cantante concorrente e rivale dell’indimenticabile vincitore finale ad Amici, Marco Carta, torna a raccontare di sé in una confidenza piuttosto intimista al popolo nel web, in un intervento che é ora virale a mezzo social: “Amici, vi racconto

cosa mi è successo. Sperando di non piangere perché da questa mattina sono in uno stato emotivo non troppo forte -fa sapere la cantante dagli occhi di ghiaccio, per poi proseguire il racconto dell’aneddoto che precede il ricovero d’urgenza ospedaliero e il post-incidente -.E infatti… Mi sono preparata in live con voi cercando di avere una faccia presentabile. Ma la situazione del mio occhio è così e penso andrà via in una settimana. Come vedete: eccolo, c’è il livido. Il livido è sceso perché ho preso una botta fortissima in testa”.

“Mi aveva già avvisato la dottoressa – fa sapere delle conseguenze riportate in aggiunta l’ex Amici, Martha Rossi-. I medici del San Carlo di Milano mi hanno soccorsa con urgenza, perciò grazie per come trattate i vostri pazienti”.

Le conseguenze dell’incidente

E ancora, poi, lo sfogo in formato video prosegue ancora tra le dichiarazioni choc sulla tragedia sforata: “Questa era la mia testa il giorno della caduta e qui era già sgonfio. Cosa è successo? Ho voluto fare questo video perché spesso prendiamo la vita per una cosa scontata. In realtà è una linea che si può spezzare dall’oggi al domani”.

Martha Rossi ha temuto per un attimo di perdere la vita: “Io sono stata molto fortunata- prosegue l’ex Amici, nello sfogo dai particolari choc-. E’ stato un incidente mortale quello che ho avuto a casa. E sono precipitata giù dalle scale. Stavo portando giù il tapis roulant, non so, stavo facendo sta roba. io ero dietro, il tapis roulant davanti, è scivolato e mi ha portato via in tutte le scale. lo le ho fatte di testa. Ho sbattuto la testa molto violentemente. E ho sbattuto la spalla”. Necessario , quindi, si é reso il ricovero ospedaliero per l’ex Amici, così come svela la diretta interessata: “Non c’è niente di rotto, una frattura alla base della clavicola che devo monitorare in quindici giorni. La TAC è negativa per fortuna”, fa sapere nel video TikTok dei risultati agli accertamenti a cui si é sottoposta l’ex Amici, Martha Rossi.

