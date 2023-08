LDA: “Esce la seconda stagione di Di4ri…”/ Il nuovo ruolo per Netflix

LDA diventa Ambassador di Netflix: il nuovo ruolo per la presentazione di Di4ri

Dopo la popolarità e il successo raggiunti ad Amici 21 di Maria De Filippi, LDA prosegue il suo percorso artistico con l’annuncio di una collaborazione in partnership con Netflix. Riattivatosi tra le Instagram stories, il figlio d’arte terzogenito di Gigi D’Alessio rende notizia pubblica di un invito ad una esclusiva collaborazione ricevuto da Netflix, per il via alla nuova stagione di Di4ri.

Il messaggio d’annuncio di LDA

“Fermi tutti… guardate un attimo questa storia perché ho una notizia bomba per voi… -fa sapere tra le stories postate via Instagram, LDA-, allora a breve uscirà la seconda stagione di Di4ri e Netflix ci ha invitati tutti a vedere la prima puntata della seconda stagione… avete sentito bene… Ci ha invitato… hanno invitato me e voi…”. E il riferimento della notizia é all’invito che l’ex Amici 21 riceve dalla nota piattaforma di streaming per la cerimonia di presentazione del sequel di Di4ri, prevista il 15 settembre al Monk di Roma: “i posti sono limitati -prosegue il messaggio di annuncio del “Di4ri Back2School Party”- al link vi ricordo che canto qualche canzone… grazie Netflix”.

Insomma, LDA diventa promoter, coprendo il ruolo di presentazione del via alla seconda stagione della serie in onda su Netflix, rappresentativa della Generazione zeta e che abbraccia più generazioni.

E, intanto, inoltre, nel web LDA é virale anche con la reaction che registra sul change social inaspettato di Twitter che diventa “X”: “Guagliú, io non aprivo Twitter da una vita…mo vado ad aprire si chiama “X”… tutt’apposto… ma che hai passat’ Brother?”, si chiede LDA, nel suo intervento social. Il che accade sulla scia del chiarimento che il figlio d’arte dirama a mezzo social circa la verità che si cela rispetto alla voce che lo vedrebbe vittima di un atto di violenza…

