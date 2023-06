Amici, Spotify: Wax supera Angelina, LDA sorprende/ La classifica “Generazione zeta”

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Wax conquistano la Top3 di “Generazione zeta”: le posizioni su Spotify Italy

Angelina Mango e Wax di Amici 22 si impongono nella Top3 della playlist “Generazione zeta” attiva su Spotify Italia, minacciati dagli ex Amici 21, tra cui in particolare LDA. Questa é la flash bop news a prima firma Il sussidiario.net, sulla base dei dati fruibili sulla piattaforma musicale di streaming online, Spotify Italia, relativamente alla playlist musicale rappresentativa della nuova generazione, “Generazione Zeta” (che riprende il nome della generazione dei nati tra il 1997 e il 2012), che trasversalmente abbraccia più generazioni.

Al primo posto, troviamo Alfa con “bellissimissima <3”, seguito al secondo e terzo posto da uno degli ex Amici che conquistano la playlist, Wax, con “Anni ’70” e Olly e JVLI con “Tutto con te”. Quarto posto per l’altra ex Amici 22 Angelina Mango con “Ci pensiamo domani”, seguita al quinto posto da Origami all’alba di Clara. Un dato importante quello del conseguimento della Top 3 di Generazione zeta per i talenti cantautori uscenti dall’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici 22.

Sesta, settima, ottava e nona posizione rispettivamente per Bresh, Shune con “Altamente mia”, l’ex Amici 21 Albe con “Così come sei”, Matteo Romano featuring l’ex Amici 21 Luigi Strangis con “Tulipani blu”. Decima posizione per Blanco con “Innamorato”. Undicesimo posto per Olly, JVLI, con “Polvere”. Alla #12 troviamo la new entry in playlist nonché nuovo singolo estivo “Granita” a prima firma dell’ex Amici 21, LDA (il figlio di Gigi D’Alessio può dirsi il re dei live, dal momento che é atteso sul palco di molti eventi estivi, come Battiti live, Napoli Pizza Village e Tim Summer Hits, NDR). #13 Il Tre con Roma e #14 Madame con Aranciata. #15 Nashley con Giorni sbagliati (lividi).

I dati rilevati su Spotify Italia sono aggiornati alla data odierna, 18 giugno 2023.











