Barbara d’Urso/ Foto: come Wonder Woman per la prima puntata di Pomeriggio 5

Barbara d’Urso si prepara a dare il via alla nuova stagione di Pomeriggio 5, uno dei tanti appuntamenti in cui potremo rivederla sul piccolo schermo. E lo fa vestita da Wonder Woman: si è mostrata così sui social prima del ritorno televisivo. Le vacanze della conduttrice sono andate bene, meno i primi giorni di preparativi. La d’Urso infatti ha riportato delle serie ferite al collo e un braccio in seguito ad un incidente, provocato a quanto pare da una sua caduta un po’ maldestra e che l’ha obbligata ad indossare il collare e assumere dolorifici. Ed è così che si presenta al pubblico che la segue sui social, scegliendo di non privarsi del collare nemmeno per gli scatti da condividere su Instagram e addirittura per girare alcuni spot per promuovere la nuova stagione televisiva. Sappiamo già che ci saranno anche di ritorni e in questo caso non parliamo di protagonisti che si siederanno nel suo salotto, ma dell’ormai famosa busta choc che Barbarella sfoggia in una delle ultime foto. “In studio fervono ancora i lavori”, scrive a poche ore dal debutto del programma, “Comunque la Busta Choc è pronta… almeno quella!”. Clicca qui per guardare la foto di Barbara d’Urso. Insomma dobbiamo prepararci a nuovi scandali e rivelazioni, esclusive e stravolgimenti: chi sarà il protagonista di quella busta?

Barbara d’Urso, Pomeriggio 5: un mese di settembre partito al massimo

Il mese di settembre ha già messo a dura prova le energie di Barbara d’Urso, che nei primi giorni del mese ha iniziato a dividersi fra gli studi di Domenica Live e quelli di Pomeriggio 5. Il motore si è già acceso e la regina dei pomeriggi Mediaset è pronta per ritornare in pista. “Da uno studio all’altro, mai fermarsi!”, scrive in uno degli ultimi post. Nella foto la vediamo senza collare al collo, una scelta momentanea forse, ma con il caschetto per la sicurezza. Un modo ironico per ricordare al pubblico dei lavori in corso che hanno interessato gli studios di entrambi i programmi e l’incidente avvenuto in location alcuni giorni fa. Anche gli haters si sono già attivati per puntare il dito contro la conduttrice e non parliamo dell’accusa di assumere pastiglie contro l’osteoporosi, argomento di una delle ultime Stories di Barbara. La timoniera infatti assume antidolorifici per via dell’incidente e nessuna pastiglia per altre problematiche legate all’età, ma gli haters non si fermano e l’ultima foto ha dato modo a diversi commentatori seriali di dire la loro sul look della presentatrice. “Oltre al collarino sei anche senza mutante”, scrive infatti qualcuno, mentre altri sono più che sicuri che il collare sia in realtà un modo per nascondere un ritocchino al collo ancora in via di guarigione. Clicca qui per guardare la foto di Barbara d’Urso e leggere i commenti.

La busta shock

Lavori in corso





