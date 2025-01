Amore alla prova La crisi del settimo anno, anticipazioni 1a puntata 1° gennaio 2024: ritorno in tv di Belen Rodriguez

È tutto pronto per la prima puntata di Amore alla prova, il reality di Real Time condotto da Belen Rodriguez. La showgirl argentina torna in tv alla guida di un programma dopo più di un anno di assenza, da quando ha lasciato la conduzione de Le Iene e di Tu si que vales. Belen, con il passaggio da Mediaset a Real Time sarà al timone di un ‘viaggio nei sentimenti’ tra amori traballanti, conflitti irrisolti e un bivio che può portare a una nuova alba o al tramonto definitivo di una relazione.

E non è tutto, dalle anticipazioni Amore alla prova si scopre che Belen non solo guiderà l’esperimento sociale delle coppie in crisi che hanno deciso di mettersi alla prova ma avrà anche il ruolo di confidente e sostenitrice dei protagonisti, manifestando empatia verso le loro emozioni. In un questo ad affiancare le coppie ci sarà psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello, per esplorare le dinamiche di coppie in crisi e aiutarle a capire se il loro amore ha ancora un futuro.

Anticipazioni Amore alla prova, puntata di oggi 1° gennaio 2025: coppie concorrenti e meccanismo

Com’è strutturato Amore alla prova-La crisi del settimo anno? Quattro coppie in crisi decideranno di mettersi alla prova vivendo per 14 giorni con un partner diverso e durante l’esperimento i concorrenti non possono avere contatti con il proprio partner. L’obbiettivo del reality è quello di analizzare le singole relazioni soffermandosi sugli aspetti negativi e positivi cercando di superare gli ostacoli e la crisi nella coppia. Alla fine del percorso alle quattro coppie concorrenti di Amore alla prova verrà chiesto se continuare insieme o separarsi per cercare una nuova felicità, che scelta faranno?

Le coppie di Amore alla prova La crisi del settimo anno sono quattro: Claudia e Maurizio, Esmeralda e Davide, Giulia e Marco, Lucrecia e Tommaso. Durante il percorso saranno seguiti dalla dottoressa Maria Luigia Augello, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa. Come sopra menzionato alla conduzione, invece, c’è Belen Rodriguez mentre il format, che alterna momenti da reality a spazi di introspezione psicologica e prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. La prima edizione è stata trasmessa nel 2019 con il titolo “Amori e altri rimedi” e la conduzione di Claudia Gerini, poi è stata ripresa nel 2023 con il corrente titolo con Giulia De Lellis alla guida adesso sostituita dalla showgirl argentina.

Dove vedere Amore alla prova La crisi del settimo anno in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare che Amore alla Prova – La crisi del settimo anno sarà trasmesso in 5 puntata da un episodio ciascuno di 60 minuti ogni mercoledì, a partire da oggi 1° gennaio, alle 21:30 su Real Time (canale 31) ed è possibile seguirlo in diretta a questo sito. Ed inoltre e sarà disponibile in anteprima streaming su Discovery+ per tutti gli abbonati al servizio.