Belen Rodriguez è la sorella di Cecilia Rodriguez, ma anche una showgirl e conduttrice di successo. Dalla partecipazione a L’Isola dei Famosi che ha lasciato il segno fino alla consacrazione come conduttrice di tantissimi programmi di successo come “Le Iene” e “Tu si que vales”. Novità in arrivo per Belen Rodriguez che dopo diversi anni in Mediaset ha siglato un nuovo contratto con Discovery. L’annuncio è arrivato, non tanto a sorpresa, dalla famiglia Warner Bros per voce di Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia “Siamo felici di accogliere sui nostri canali principali, Nove e Real Time, una donna piena di idee ed energia come Belén Rodríguez”.

Due nuovi programmi per Belen Rodriguez che condurrà “Only Fun – Comico Show, e “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”. La stessa Belen emozionata ha parlato del suo nuovo percorso lavorativo: “è un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera”.

Belen Rodriguez e il rapporto con la sorella Cecilia

Il passaggio di Belen Rodriguez al Nove è stato festeggiato anche dalla sorella Cecilia Rodriguez. Tra le due un bellissimo rapporto di amicizia che trapela anche dalle foto che pubblicano sui social. Poco settimane fa Belen Rodriguez ha fatto da damigella d’onore alla sorella Cecilia che si è sposata con Ignazio Moser dopo diversi anni d’amore. Una grande emozione per la showgirl che non è riuscita a trattenere le lacrime tanta era la felicità; del resto il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser era uno degli eventi più attesi dell’anno.

“Lei è super emozionata e ti svelo che l’altro giorno siamo stati a fare la prova del suo abito e io ho pianto tantissimo nel vederla, non so come riuscirò a fare la damigella d’onore. Piangeremo tutti al matrimonio, noi siamo una famiglia emotiva” raccontava Belen dalle pagine di Today. Una famiglia unita e felice come ha rivelato proprio le sorelle Rodriguez a Cattelan: “noi siamo una famiglia super unita. Litighiamo, anche tanto, stando tanto tempo insieme, succede di tutto e di più”.