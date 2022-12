Ana Paula Guedes, fidanzata Ignazio Boschetto/ “Ci siamo conosciuti pian piano”

Ana Paula Guedes e Ignazio Boschetto: un amore nato durante il Covid

Ana Paula Guedes è la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo. La coppia è felicemente innamorata da diversi anni. La storia prosegue nonostante la distanza, visto che il cantante vive in Italia e lei in Brasile. Proprio il cantante, ospite di Domenica In da Mara Venier, ha raccontato: “va tutto bene, mi raggiunge per il tour”. La zia Mara Venier ha cercato di farsi raccontare qualcosa di più, visto che il cantante è da sempre molto riservato e restio a raccontare della sua vita privata.

“Ci vediamo, ogni tanto, io lavoro, lei lavora. Come le coppie intelligenti aspettiamo il momento giusto” – ha risposto il cantante alla domanda di Mara Venier di come e quando si vedono. Una risposta spiazzante quella del cantante, che ha confermato ancora una volta la relazione con la showgirl brasiliana.

Chi è Ana Paula Guedes, la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo

Ma chi Ana Paula Guedes, la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo? Si tratta di una bellissima ragazza di origine brasiliane di 27 anni, conosciuta in Italia per essere diventata la fidanzata di Ignazio Boschetto. Se in Italia è conosciuta solo per la sua relazione con uno dei cantanti del trio de Il Volo, Ana Paula è molto conosciuta in Brasile visto che da giovanissima ha partecipato al programma “Danca dos Famosos” la versione brasiliana di Ballando con le stelle di cui fa parte come professionista.

Ana Paula e Ignazio si sono conosciuti durante i lunghi mesi di lockdown per la pandemia. Proprio il cantante, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato come sono andate le cose: “siamo stati otto mesi a scambiarci dei messaggi, a sentirci e a videochiamarci. Poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a incontrarla e da lì e stato bello, perchè ci siamo conosciuti pian piano”.

