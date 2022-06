Ana Paula Guedes, fidanzata Ignazio Boschetto (Il Volo)/ “Siamo molto innamorati”

Ana Paula Guedes e Ignazio Boscetto de Il Volo: una relazione a distanza

Ana Paula Guedes è la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo. Il tenore ha confermato la storia d’amore con la ballerina di origine brasiliana di 27 anni conosciuta per caso sui social durante il lockdown. Ospite di Domenica in Show di Mara Venier, il cantante si è sbottonato sulla sua vita privata parlando per la prima volta della compagna. Tutto è successo grazie alla zia Mara che l’ha stuzzicato chiedendogli come andasse l’amore e il tenore non si è tirato indietro nel dire “tutto bene”. Non solo, Boschetto ha anche rivelato che presto Ana Paula lo raggiungerà in tour visto che i due si vedono pochissime volte visto che lei vive in Brasile.

Sfera Ebbasta è diventato papà/ È nato Gabriel, il figlio avuto con Angelina Lacour

Una relazione a distanza quella tra il tenore e la ballerina. In realtà il cantante de Il Volo ha precisato: “ci vediamo, ogni tanto, io lavoro, lei lavora. Come le coppie intelligenti aspettiamo il momento giusto”.

Chi è Ana Paula Guedes, la fidanzata di Ignazio Boschetto

Ma chi Ana Paula Guedes, la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo? La ragazza è una ballerina di origine brasiliana di 27 anni, conosciuta in Italia per essere diventata la fidanzata di Ignazio Boschetto. In realtà Ana Paula è molto conosciuta nel suo paese visto che sin da ragazzina si è dedicata al mondo dello spettacolo e della televisione partecipando al programma “Danca dos Famosos” la versione brasiliana di Ballando con le stelle di cui fa parte come professionista. L’incontro tra i due è avvenuto per caso durante il periodo del lockdown come ha confessato Ignazio Boschetto a Verissimo: “siamo stati otto mesi a scambiarci dei messaggi, a sentirci e a videochiamarci. Poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a incontrarla e da lì e stato bello, perchè ci siamo conosciuti pian piano”.

Andreea Rabciuc/ Fidanzato Simone Gresti “in colpa”, auto nera dietro la scomparsa?

Oggi la coppia è felice e innamorata. La conferma arriva dai social dove i due hanno postato alcune foto insieme: “siamo molto innamorati, ed è bello vivere le cose così”.

LEGGI ANCHE:

Raimondo Todaro lascia Amici?/ Spunta il nome di un ballerino professionista, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA