Ana Paula Guedes, fidanzata Ignazio Boschetto (Il Volo)/ Lui: “siamo molto innamorati”

Ana Paula Guedes è la fidanzata di Ignazio Boschetto, uno dei tre tenori de Il Volo. Un grande amore quello nato tra Ignazio e la bellissima ballerina brasiliana che si sono conosciuti durante la pandemia. A rivelarlo è stato proprio il giovane tenore italiano negli studi di Verissimo: “sono in un momento della mia vita in cui sto bene. Lei vive dall’altra parte del mondo, un po’ lontano, ci stiamo conoscendo ancora, ma siamo molto innamorati”. Ignazio ha poi raccontato come ha conosciuto Ana Paula: “ho conosciuto in pandemia una ragazza un po’ lontano, dall’altra parte del mondo. È stato strano, ci siamo scambiati messaggi, poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a conoscerla”.

Ignazio è molto preso da Ana Paula a tal punto da presentarla anche agli amici Piero e Gianluca. “I ragazzi l’hanno conosciuta è una brava persona” ha aggiunto il tenore che dopo la fine della storia d’amore con Roberto Morise sembra aver ritrovato la serenità fra le braccia della bellissima ballerina.

Chi è Ana Paula Guedes, la fidanzata di Ignazio Boschetto

Ma chi è Ana Paula Guedes conosciuta per essere la fidanzata di Ignazio Boschetto? A rivelare la storia tra i due è stato proprio il tenore che sui social ha postato una foto in compagnia della bellissima ballerina. “Buona fortuna amore mio per Dança dos Famosos” si legge nella dedica che Ignazio ha fatto alla sua Ana Paula che lavora come ballerina e parteciperà come insegnante di danza alla nuova edizione di “Dança dos Famosos”, talent show famosissimo in Brasile e molto simile al nostro Ballando con le stelle.

Ana Paula Guedes ha una grandissima passione per il mondo della musica, anche se la danza è la sua dimensione. Sin da bambina, infatti, si è dedicata allo studio della danza specializzandosi poi nel corso degli anni nel tip tap, ma anche al jazz e alla classica.



