Ana Paula, fidanzata Ignazio Boschetto/ È nota in Brasile per Ballando con le stelle

Chi è Ana Paula Guedes?

Ana Paula Guedes e il tenore de Il Volo Ignazio Boschetto stanno insieme da qualche mese. Non sappiamo, precisamente, in che circostanze lei e Ignazio si siano incontrati, né quando, nello specifico, abbiano iniziato a frequentarsi. L’unico dato certo è che Ignazio è molto riservato, e Ana Paula condivide con lui questo lato del carattere. Su Instagram non compare nessuna foto di loro due insieme: l’unica prova riguardo al loro fidanzamento è costituita dal commento di lui poco prima del lancio della nuova edizione di Dança dos Famosos.

Questo show è l’equivalente brasiliano del nostro Ballando con le stelle, a cui Ana Paula prende parte come ballerina da ben cinque edizioni (con questa del 2021). Prima dell’inizio, dicevamo, Ignazio ha voluto augurarle buon lavoro rivelando contestualmente il loro legame. Ma anche la Guedes ha parlato pubblicamente di ‘amore’ sui suoi canali: “L’amore che stai vivendo è il più importante”, ha scritto sotto a uno dei suoi ultimi post. “Vivere e condividere con una persona è qualcosa di molto importante! Personalmente quando amo non amo a metà!”.

Ana Paula Guedes e la sua storia d’amore con Ignazio Boschetto

“L’amore di Ana Paula ha fatto ritrovare il sorriso a Boschetto dopo un anno che è stato senza dubbio difficile”, si legge sul settimanale Dipiùtv a proposito del nuovo amore di Ignazio. Dopo mesi di silenzio sulla sua vita privata, il tenore del Volo è finalmente uscito allo scoperto. E lo ha fatto stupendo tutti, perché nessuno immaginava che la sua fidanzata venisse dall’altra parte del mondo.

Ana Paula Guedes, infatti, è originaria del Brasile. Dalla bio del suo profilo Instagram si apprende che è laureata in ingegneria civile, studia teatro e soprattutto ‘ama la vita’. La sua attività principale, tuttavia, è quella di maestra di danza: Ana Paula ha una personalità molto allegra, e Ignazio l’ha conosciuta nel momento ‘giusto’ della sua vita, vale a dire dopo aver a lungo sofferto per la scomparsa del papà Vito.

