Ana Paula Guedes, la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo/ “Alla prima opportunità…”

Uno dei punti di forza de Il Volo è dato dal rapporto che i tre sono riusciti a costruire nel corso degli anni. I ragazzi, che hanno iniziato la loro carriera quando erano solo dei bambini grazie a “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici, sono anche grandi amici e non mancano di supportarsi a vicenda anche nel loro privato. Questo li porta così a condividere anche dei momenti insieme al di là della loro esperienza lavorativa, spesso arrivando a includere anche le loro rispettive fidanzate.

Ignazio Boschetto è certamente uno dei più riservati del trio, che non ama particolarmente parlare della sua vita privata, anche se ogni tanto fa qualche eccezione. Al suo fianco ormai da qualche tempo, infatti, c’è la bellissima Ana Paula Guedes che, come si può notare dal nome, è di origine brasiliana.

Pur evitando i proclami, Ignazio Boschetto ha spesso utilizzato i social, al pari di molti coetanei, per lanciare un messaggio alla fidanzata Ana Paula Guedes. E lo ha fatto anche recentemente, quando lei era in procinto di partecipare alla versione brasiliana di “Ballando con le stelle“, dove fa parte del cast dei professionisti: “Buona fortuna amore mio per Dança dos Famosos” – le ha scritto. Il suo lavoro da ballerina non l’ha portata però a trascurare gli studi: lei, infatti, è anche laureata in ingegneria civile.

L’amore tra loro, complice la distanza, è nato in modo graduale, come aveva svelato lo stesso cantante ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’: “Lei vive un po’ lontano: dall’altra parte del mondo. È stato strano perché siamo stati otto mesi a scambiarci dei messaggi, a sentirci a videochiamarci – ha ricordato – . Poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a incontrarla e da lì stato bello, perché ci siamo conosciuti piano piano. Non ci conosciamo al cento per cento, ma siamo molto innamorati ed è bello vivere le cose così. È bella, ma è molto bella dentro: i ragazzi l’hanno conosciuta è davvero una bellissima persona”.

