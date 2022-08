Anagnina, bimbo abbandonato in auto sotto il sole/ Choc a Roma: genitori introvabili

Una tragedia sfiorata a Roma, ad Anagnina, dove un bimbo è stato trovato abbandonato in un’autovettura. L’auto, lasciata al sole in sosta nel parcheggio esterno della fermata della metropolitana di Anagnina, nella Capitale, aveva al suo interno un bimbo, vivo solamente grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni passanti e all’intervento delle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa a Roma, quando un passante ha notato la presenza nell’abitacolo della macchina e ha immediatamente chiamato la centrale operativa del 112.

Ruberti-Lampazzi, motivi lite?/ Chat segrete rivelano tensioni per liste elettorali…

I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti e hanno liberato il piccolo, rimasto all’interno dell’auto non si sa per quanto tempo. Le conseguenze sarebbero potute essere gravissime, specie con le altissime temperature di quest’estate. Il bambino è stato dunque messo in salvo e portato in ospedale, anche se non sono state diffuse informazioni circa il suo stato di salute, come spiega Il Giornale.

Elisa Comparone e Maria Radu scomparse/ Civitavecchia: telefoni 13enni sono spenti

Genitori introvabili

A liberare il bambino rimasto in auto ad Anagnina sono stati i vigili del fuoco. Intervenuti sul posto, hanno aperto la vettura e ad estratto il piccolo, poi affidato alle cure degli operatori sanitari del 118. Non si sa quanto il bimbo sia rimasto chiuso in auto: fortunatamente, però, il suo stato di salute non ha preoccupato particolarmente i sanitari. Sembrerebbe che il piccolo stia bene. Gli inquirenti dovranno ora capire che cosa sia accaduto. Le autorità stanno cercando di rintracciare i genitori ma fino a questo momento senza successo: questi risultano scomparsi.

Genzano, lapide di bambino in strada tra rifiuti/ Riti, traffico loculi o vandalismo?

Nessuno, inoltre, ha chiesto informazioni sul piccolo o si è presentato in ospedale, spiega Il Giornale. Si conosce solamente la targa dell’auto lasciata nel parcheggio della fermata della metropolitana Anagnina: è straniera. Al momento il piccolo è affidato alle cure del personale sanitario, in attesa di capire di chi sia la responsabilità del suo abbandono. Le indagini degli inquirenti proseguono: i familiari del bambino rischiano ora una denuncia per abbandono di minore.