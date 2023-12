Anastasia Kuzmina: “Ecco perché piangevo in diretta a Ballando con le stelle 2023″/ “Giuria mi ha distrutto”

Ballando con le stelle 2024, Anastasia Kuzmina svela perché è scoppiata a piangere: “La giuria mi ha distrutta”

Sabato scorso non è passato inosservato il fatto che Anastasia Kuzmina è scoppiata piangere a Ballando con le stelle 2024 dopo l’esibizione con Teo Mammucari in una Salsa sulle note di Bad Romance di Lady Gaga. Dopo giorni di silenzio adesso la ballerina e coreografa ha confessato che cosa l’è successo è perché si è messa a piangere nello show di Milly Carlucci. Anastasia, rispondendo a degli ask su Instagram, ha confessato: “Perché piangevo? Perché per me quei due minuti di coreografia sono tutto. Rappresentano anni di sudore e d sacrifici miei e dei miei genitori. Il lavoro che c’è dietro a ogni pezzo è gigante.”

Anastasia Kuzmina ha continuato rivelando perché è scoppiata a piangere a Ballando con le stelle 2024: “Sentirmi dire nei giorni precedenti che ho fatto una cosa pazzesca e nella puntata stessa ricevere la standing ovation mi ha fatto pensare che la mia passione e l’impegno di Teo sono stati visti. E invece poi un commento negativo dietro l’altro cella giuria mi ha distrutto.” La Salsa di Anastasia Kuzmina e Teo Mammucari a Ballando con le stelle 2024, infatti, non ha convinto la giuria.

Teo Mammucari a Ballando 2024 non convince la giuria e Anastasia Kuzmina scoppia a piangere

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2024 non ha convinto la giuria. La più severa e rigida è stata la presidente Carolyn Smith che l’ha stroncata: “L’ho trovato un po’ confusionario, l’ho trovato stonato e difficile da collegare tutto insieme. Anche la canzone bellissima, e bravissima la band non era adatto. La musica della Salsa deve essere più dolce.” Per Ivan Zazzaroni c’erano troppe imprecisioni mentre per Fabio Canino, pur avendo apprezzato l’impegno ha sentenziato: “Ai la fortuna che il pubblico è dalla tua parte, si sono addirittura alzati in piedi per un ballo che non era da alzarsi in piedi.”

Tutte queste critiche hanno colpito Anastasia Kuzmina che non è riuscita a trattenere le lacrime. A sorpresa l’unica che ha provato a difendere l’esibizione ed apprezzarla è stata Selvaggia Lucarelli anche se poi alla fine la polemica è scoppiata lo stesso e non sono mancate scintille tra la giurata ed il comico. Nel complesso i voti non sono stati eccessivamente bassi (tutti 7 tranne i 6 di Lucarelli e Mariotto) per un totale di 39 punti, ma inferiori rispetto agli altri concorrenti.











