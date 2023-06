Anastasia Kuzmina: “Esperienza con Biagiarelli a Ballando? Negativa e traumatica”/ “L’anno prossimo…”

Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli, l’amarezza per le critiche a Ballando con le stelle

Al quesito su quale sia il motivo della fortuna di un format ormai storico come Ballando con le stelle, la risposta potrebbe essere la seguente: la particolare alchimia tra professionisti e vip all’opera come”dilettanti allo sbaraglio”. Effettivamente, i telespettatori sono sicuramente incuriositi dalle azioni dei volti noti che, pur non avendo un passato “danzerino”, decidono di mettersi in gioco a colpi di rumba e salsa. Non sempre però emergono belle storie, complici dissidi o esecuzioni non proprio lineari. A tal proposito, si è esposta di recente una delle protagoniste, Anastasia Kuzmina, in coppia con Lorenzo Biagiarelli nella scorsa edizione di Ballando con le stelle.

Ancor prima che Ballando con le stelle aprisse i battenti, alla notizia della partecipazione di Lorenzo Biagiarelli non mancarono critiche e discussioni. La sua relazione con Selvaggia Lucarelli, al banco dei giudici, destò non poco scetticismo. Durante la gara però, in coppia proprio con Anastasia Kuzmina, l’impegno fu evidente e anche la giurata ebbe modo di distinguersi per equità e giudizi taglienti a dispetto del legame sentimentale. Qualcosa però non ha convinto; in particolare, la coppia è stata più volte colpevolizzata per scarsa alchimia.

La mancanza di coesione tra Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli – come racconta Gossip e Tv – era inizialmente stata ascritta alle gelosie di Selvaggia Lucarelli, compagna del concorrente. A dispetto di voci e rumor, la coppia arrivò comunque ad un passo dalla finale. Tramite i social, la professionista ha deciso di tornare sull’argomento, incalzata proprio su un’eventuale nuova partecipazione dopo la “delusione” della scorsa anna di Ballando con le stelle. “Ballando parte a fine ottobre quest’anno, quindi penso che sapremo qualcosa di più verso fine agosto/inizio settembre. Non si parla mai prima di firmare il contratto, ma la mia risposta ovviamente sarebbe ‘Sì’“.

Proseguendo nel box domande sui social, Anastasia Kuzmina è stata poi incalzata su eventuali preferenze in merito al compagno di squadra per la prossima edizione di Ballando con le stelle. “Girano tante voci, io spero in un qualcuno di speciale. Vorrei mi rimanesse impresso in maniera positiva, l’esperienza dell’anno scorso è stata molto negativa e a tratti traumatica“. Queste le parole della ballerina professionista – riportate da Gossip e Tv – con un chiaro riferimento a quanto visto la scorsa edizione con Lorenzo Biagiarelli. Anastasia Kuzmina conferma dunque di non conservare un ottimo ricordo, come tra l’altro lo stesso compagno di Selvaggia Lucarelli ha sottolineato in passato.











