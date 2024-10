Facciamo la conoscenza di una delle coppie di Se mi lasci non vale, nuovo programma targato Rai Due e condotto da Luca Barbareschi. Andrea e Federica, insieme da 7 anni ma sull’orlo di una rottura per diverse vicissitudini di coppia ampiamente raccontate proprio nel primo appuntamento di questa sera. A prendere la parola per prima è stata la donna che ha appunto accennato alla condizione attuale: “Da diverso tempo viviamo in due case separate per cambiare le cose perché non va più bene… Abbiamo fatto tante esperienze io e la mia bambina, ma sempre io e lei”.

Chi sono le tre mogli di Mike Bongiorno/ Rosalia Maresca, Annarita Torsello e Daniela Zuccoli: i matrimoni...

Alle parole di Federica si aggiungono quelle di Andrea, quasi perentorie: “Stiamo insieme, ma se mi chiedono se siamo una coppia rispondo ‘no’”. Diverso il punto di vista della consorte: “Io non mi sento single non riesco a rifarmi una vita, so cosa voglio, voglio stare con te mentre tu no”. La coppia di Se mi lasci non vale composta da Andrea e Federica sembra dunque appesa ad un filo; lei ancora presa dai sentimenti, lui almeno per adesso sembra decisamente più distante.

Se mi lasci non vale, chi ha scritto la colonna sonora?/ Celebre con Julio Iglesias ma ‘paternità’ italiana

Se mi lasci non vale, un tradimento ‘guasta’ l’amore tra Andrea e Federica

E’ con il racconto successivo che comprendiamo forse meglio a cosa è dovuta la differenza dal punto di vista sentimentale. Andrea e Federica – coppia di Se mi lasci non vale – proseguono nel racconto al cospetto dell’esperta ed è l’uomo a svelare un retroscena inatteso: “Nel tempo ho capito di vederla più come una seconda figlia che una compagna… Lei è cambiata ad un certo punto, ma c’è voluto un tradimento”.

Dunque, un tradimento da parte di Federica ha drasticamente logorato il rapporto con Andrea. “Io avevo detto chiaramente che per me era finita” – ha spiegato la donna – “Mi sono sentita finalmente la donna che sono, ma che non ero più ai suoi occhi”. E’ una considerazione successiva che però mette in evidenza tutta la voglia di recuperare il rapporto nonostante quell’errore: “Mi vergogno per quello che ho fatto, sono stata male e sto ancora male per come è stato lui, ma voglio recuperare…”. Come andrà a finire per Andrea a Federica, coppia di Se mi lasci non vale? Probabilmente lo scopriremo molto presto.

Chi sono Michela e Andrea, coppia Se mi lasci non vale/ 12 anni d'amore, ma tante rinunce e incomprensioni