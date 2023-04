Andrea Bocelli canterà all’incoronazione di Re Carlo/ “Un onore essere invitato”

Andrea Bocelli protagonista della cerimonia d’incoronazione di Re Carlo

Grande attesa per la cerimonia d’incoronazione di Re Carlo a cui parteciperà anche il figlio Harry, ma senza essere accompagnato dalla moglie Meghan Markle. All’evento ci sarà anche una parte dell’Italia perchè tra gli artisti che si esibiranno domenica 7 maggio in diretta sul palco del Concerto dell’Incoronazione nel parco del Castello di Windsor, davanti a 20.000 persone, ci sarà anche Andrea Bocelli. L’evento sarà trasmesso anche in televisione e incollerà davanti ai teleschermi milioni di telespettatori.

Andrea Bocelli non sarà l’unico artista ad allietare musicalmente la cerimonia d’incoronazione. Con lui, infatti, tra gli altri, si esibiranno anche Lionel Richie (vincitore di Grammy, Oscar e Golden Globe), Katy Perry (Ambasciatrice dell’UNICEF, 65 miliardi di stream, oltre 57 milioni di album venduti), e i Take That, la prima boy band degli anni ’90 che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo.

Le parole di Andrea Bocelli

Grande emozione per Andrea Bocelli che, prima di essere invitato alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo, si era esibito anche in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Come fa sapere La Repubblica, l’artista italiano non nasconde la gioia per l’invito ricevuto anche perchè avrà la possibilità di esibirsi con un suo caro amico.

“Ho avuto il grande onore di cantare per Sua Maestà la Regina Elisabetta II in diverse occasioni – ha dichiarato Bocelli come scrive La Repubblica – ora è un altro grande onore essere invitato a esibirsi al concerto per l’incoronazione del Re Carlo III. La mia gioia e il mio entusiasmo si moltiplicano quando ho saputo della possibilità di duettare con il mio caro amico e superbo baritono, Sir Bryn Terfel, eseguendo una iconica canzone di solidarietà collettiva”.

