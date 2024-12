Andrea Bocelli a Domenica In: “La mia massima aspirazione era Sanremo…”

E’ la voce italiana forse più nota nel mondo, icona della musica italiana: Andrea Bocelli, ospite oggi di Mara Venier a Domenica In con al fianco sua moglie Veronica, si è raccontato nel merito della sua carriera tra aneddoti e curiosità. Il cantante è partito dagli albori, da quando sua madre quasi credeva più di lui nel sogno di vivere tra le stelle della musica. “Se pensavo di raggiungere questi successi? Non solo non l’avrei mai pensato ma tutto è andato oltre ciò che avrei sperato; con un amico parlavamo proprio di recente di come sognassi, un giorno, di andare a Sanremo come massima aspirazione. Mia mamma mi diceva: ‘Tu non fai mai niente nella vita perchè non ti proponi e non ti impegni’, andava lei a far sentire le mie cassette ai discografici. Una delle ultime volte gli dissero che si sarebbe dovuta mettere l’anima in pace, invece…”.

Dopo gli accenni sugli albori della propria carriera, Andrea Bocelli sposta l’attenzione su una delle sue più grandi passioni oltre la musica: andare a cavallo. “Perchè questo amore? Vivevo in campagna, poi ho un amore in generale per gli animali; ogni settimana in casa c’era un animale nuovo”. Il cantante ha poi raccontato: “Per i cavalli è merito di mio nonno che lasciandoci disse: ‘Voglio regalare un cavallino a mio nipote’. Da lì è stato amore a prima vista…”.

Nel salotto di Domenica In, Andrea Bocelli torna poi a parlare della sua passione principale, la musica: “Cosa avrei fatto se non ci fosse stata questa carriera? Forse avrei fatto l’avvocato, oppure il centralinista, il massaggiatore… Qualunque cosa”. Fondamentali nel suo percorso di vita sono state le amicizie, coltivate per un’intera vita: “Chi sono i miei amici? Sono tanti, le persone che mi sono state vicine da sempre partendo dai ragazzi che sono cresciuti con me. Abbiamo fatto tante cose insieme; tante volte la gratitudine viene dimenticata, io invece come posso dedico a loro del tempo”.

Con al fianco sua moglie Veronica, Andrea Bocelli non poteva non soffermarsi anche sulla bellezza del loro primo incontro; un vero e proprio colpo di fulmine. “Non si può dimenticare quel primo incontro…”, ha affermato il cantante, con la moglie che ha invece raccontato: “E’ stato un riconoscimento d’anime, lui non voleva nemmeno essere a quella serata e anche io mi trovavo lì in maniera casuale. Menomale che però ci siamo incontrati lì perchè si può dire che viviamo insieme da quel giorno”. Andrea Bocelli ha poi aggiunto un simpatico aneddoto: “Ad un certo punto ho fatto l’errore di chiederle l’età, lei mi disse 21 e pensai: ‘Qui forse si perde tempo’, invece è andata bene… Stiamo insieme da quella sera stessa”.

Simpatico siparietto di gelosia tra Andrea Bocelli e sua moglie Veronica a Domenica In. Il cantante ha rivelato: “Sono diventato geloso del telefono, quando l’ho conosciuta aveva tempo solo per me, ora passa troppo tempo al cellulare… Quello che fa bene alla vita sono le piccole cose di tutti i giorni, queste sono le cose che fanno la differenza”. Sua moglie Veronica ha confermato con ironia la sua tendenza a passare diverso tempo, per lavoro, immersa nel mondo digitale; sottolineando però di essere d’accordo con il marito: “Devo dire che ha ragione…”.