Andrea Bocelli, concerto Circo Massimo Roma/ Diretta: evento United Nations Food Systems Summit

Concerto Andrea Bocelli dal Circo Massimo di Roma: diretta e anticipazioni

Lunedì 26 luglio, alle 21, Raitre trasmette un evento unico ed imperdibile per gli amanti della musica. Dallo splendido scenario del Circo Massimo, in un’atmosfera incantata e magico, il concerto di Andrea Bocelli da Roma, La star italiana tra le più amate e apprezzate all’estero, regalerà un vero e proprio concerto ai telespettatori. Al timone dell’evento ci sarà la bravissima Milly Carlucci la cui voce si alternerà con quello del grandissimo artista che, puntualmente, stupisce e incanta con la sua vocalità. Tanti i brani in repertorio che Andrea Bocelli intonerà: si andrà dalle sue canzoni più famose fino ai brani di repertorio nonchè ai grandi classici della musica italiana, conosciuti in tutto il mondo. Ad accompagnare Bocelli ci sarà un’orchestra di 58 elementi.

Come seguire il Concerto Andrea Bocelli e Milly Carlucci con l’intervista ad Amina J Mohammed

L’evento trasmesso in diretta su Raitre dalla cornice storica del Circo Massimo non avrà come protagonista solo il concerto di Andrea Bocelli. Insieme alla voce del grandissimo artista, i telespettatori di Raitre avranno la possibilità anche di ascoltare la voce di uno dei personaggi più importanti della scena internazionale. Milly Carlucci a cui è stata affidata la conduzione della serata, infatti, incontrerà Amina J Mohammed, Vicesegretario Generale delle Nazioni Unite. Sarà l’occasione per fare il punto sul tema della sostenibilità e dei futuri obiettivi della produzione e della distribuzione del cibo nel Mondo. Il Concerto di Andrea Bocelli e l’intervista di Milly Carlucci potranno essere seguiti in diretta su Raiuno e in streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita App disponibile per tutti i dispositivi.

Cos’è il Food Systems Summit?

Per accendere i riflettori su un evento importante come il Food Systems Summitil è stato puntato tutto su Andrea Bocelli, uno degli artisti più conosciuti al mondo. Il Food Systems Summit è un summit convocato dal Segretario Generale dell’ONU per fare il punto sui sistemi alimentari alla luce del cambiamento climatico con cui la terra sta facendo i conti giorno dopo giorno. Un summit estremamente importante che attirerà l’attenzione della gente con una serata speciale nel corso della quale non mancherà il divertimento e la grande musica, sia classiche, ma anche pop e di repertorio.

