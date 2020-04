Andrea Bocelli/ “La poesia può essere importante, ne abbiamo bisogno per…”

Pubblicità

Profonda la riflessione che Andrea Bocelli ha condiviso in queste ore sui social. Il cantante lirico ha pubblicato infatti su Instagram un suo pensiero che parla di ispirazione e di come ognuno di noi abbia bisogno di maestri, amici, di aiuto e sostegno. “Ne abbiamo bisogno per trovare la strada giusta, per capire meglio i nostri sentimenti, per accettare le sconfitte e trovare l’energia per inseguire le nostre aspirazioni”, scrive, “Per non mollare… La poesia può essere un aiuto importante, un ricostituente per l’anima. Chi frequenta la poesia interroga la parte di sé più profonda e cerca di sintonizzarsi con una dimensione più alta”. Per Bocelli c’è una similitudine fra la poesia e la preghiera. Entrambe hanno bisogno di umiltà, costanza e la volontà di piegarsi a forma e regole. “Chi canta prega due volte, osservava Sant’Agostino”, aggiunge, “Forse, a suo modo, anche chi legge o scrive poesie”. Nella foto invece lo vediamo teneramente abbracciato alla moglie Veronica Berti. Entrambi danno le spalle alla fotocamera e sembra che lei stia per sussurrargli qualcosa all’orecchio: analizzando nel dettaglio, vediamo però che la Berti poggia la propria testa sull’orecchio del marito, in una tenera vicinanza che ci permette di immaginare quali sentimenti abbiano animato entrambi in quel momento. Clicca qui per guardare la foto di Andrea Bocelli e leggere il post.

Andrea Bocelli, l’amicizia con Massimo Ranieri

L’amicizia fra Andrea Bocelli e Massimo Ranieri dura da ormai tanti anni e non sono state poche le occasioni in cui i due hanno deciso di condividere il palco per cantare insieme. Il tenore lirico ha partecipato infatti a diverse trasmissioni del cantautore napoletano, interpretando brani come Core ‘ngrato, Erba di casa mia e Rose Rosse. Oggi, sabato 25 aprile 2020, Andrea Bocelli e Massimo Ranieri si ritroveranno ancora sullo stesso palco grazie a Stasera sogna con Massimo, lo spettacolo che andrà in onda nella prima serata di Rai 1. Si tratta di una raccolta dei momenti migliori del celebre show Sogno e son desto che Ranieri ha portato sul piccolo schermo in varie edizioni. L’incontro fa i due artisti però è avvenuto nel 2014, in occasione del debutto dello spettacolo. “Un mio amico, carissimo”, ha detto in quell’occasione Ranieri, “Hai sentito quello che ho detto? Mamà, sta qua. Mi raccomando, siediti stai sul divano e non ti spostare più. Capace che dopo di te se ne va, perchè non gliene importa niente del figlio”. Il cantante ha poi rivelato di aver visto Bocelli qualche anno prima, di essere stato invitato a pranzo nella sua villa a Forte dei Marmi e che il tenore lo ha accolto al pianoforte interpretando la sua canzone Erba di casa mia.

