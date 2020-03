Andrea Bocelli/ Video: “Fare del bene è la somma ragione di vita” (Che tempo che fa)

Andrea Bocelli sarà ospite questa sera a Che tempo che fa per parlare della raccolta fondi a sostegno dell’ospedale di Camerino. “Fare il bene: è l’unico mestiere che ci rende degni d’essere qui, pigionanti del mondo…”, ha detto il celebre tenore in una didascalia condivisa solo pochi giorni fa sul suo profilo social. “Ognuno secondo il proprio talento, secondo quello che è e che ha, può fare sempre e comunque la differenza – ha precisato il tenore – Oggi più che mai, ascoltiamo la nostra coscienza, rimbocchiamoci le maniche e facciamo quello per cui siamo stati creati… Fare il bene del prossimo – ha aggiunto poi Bocelli riferendosi anche all’emergenza coronavirus – si può declinare in migliaia di modi ma resta, per tutti, il prioritario mestiere. Siamo fratelli, ma siamo anche colleghi”.

ANDREA BOCELLI A CHE TEMPO CHE FA

La Andrea Bocelli Foundation, la fondazione che porta il nome del tenore e che dal lontano 2011 opera in tutto il mondo portando progetti di beneficenza laddove ce n’è più bisogno, oggi è al servizio di coloro che stanno lottando per fronteggiare l’emergenza coronavirus: “Abbiamo deciso di metterci al servizio per offrire supporto concreto a coloro che in questo momento sono in prima linea chiamati a proteggerci e curarci, a coloro che direttamente e indirettamente proteggono noi, i nostri cari, le nostre famiglie”, si legge nel lungo post condiviso da Andrea Bocelli. Di fronte all’emergenza, il tenore ha sottolineato l’importanza di fare del bene e di esserci sempre l’uno per l’altro: “In condizioni come quella che stiamo vivendo – ha spiegato in un video – ci rendiamo perfettamente conto di essere tutti collegati l’uno all’altro, allora il celebre ‘ama il prossimo tuo come te stesso’ non è più una frase fatta, ma diventa un imperativo categorico, diventa una cosa che tutti quanti possono comprendere e mettere in atto”.

ANDREA BOCELLI: “SIAMO TUTTI COLLEGATI”

Nei giorni scorsi, Andrea Bocelli ha partecipato a un live assieme a Fedez e Chiara Ferragni per sostenere la raccolta fondi per l’ospedale di Camerino. In diretta, alle ore 18, il celebre tenore ha dato appuntamento al rapper e alla sua dolce metà, lanciando così un appello affinché con la beneficenza si possa contrastare la diffusione del coronavirus. La beneficenza, infatti, è oggi al centro di tutte le sue attività, poiché “fare del bene – ha detto il tenore in un video – credo che sia la somma ragione di vita per ciascuno di noi. Fare del bene è importante – ha precisato poi Andrea Bocelli – perché siccome siamo tutti collegati facciamo del bene a noi stessi”. Oggi la fondazione che porta il suo nome si occupa anche della ricostruzione dell’Accademia di Camerino: “siamo certi di riuscire a portarla a termine in tempi molto brevi e siamo sicuri – ha detto Bocelli – che la musica che verrà a suonata in questa scuola ci aiuterà a cantare la vittoria sul coronavirus.

IL VIDEO DI ANDREA BOCELLI





© RIPRODUZIONE RISERVATA