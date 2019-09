Andrea Carnevale, ex Paola Perego/ I problemi con la droga e la rinascita

Andrea Carnevale è l’ex marito di Paola Perego, la conduttrice ospite della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto con successo da Silvia Toffanin su Canale 5. Ex attaccante del Napoli, Andrea ha segnato la storia della squadra partenopea contribuendo alla vittoria dello scudetto nel 1987. Indimenticabile il suo goal durante il match contro la Fiorentina del 10 maggio 1987, un goal che ha permesso al Napoli di vincere il primo scudetto. Una carriera in ascesa che lo vedono protagonista con il Napoli in Coppia Italia, Coppa Uefa e il secondo scudetto. Sulla scia del successo si aprono anche le porte della Nazionale Italiana: a volerlo è il CT Azeglio Vicini che lo porta con sé ai Mondiali del ’90, per intenderci quelli delle Notti Magiche.

Andrea Carnevale: i problemi con la droga e la rinascita

Quelle notti magiche però diventano ben presto “difficili” per l’attaccante del Napoli che dopo le due prime partite da titolare viene rimpiazzato da Totò Schillaci. Da quel momento la sua carriera vive dei momenti di down: lascia il Napoli per la Roma dove viene squalificato per doping. Poco dopo passa all’Udinese per terminare la sua carriera nel 1996 al Pescara. I problemi per Andrea Carnevale non sembrano essere finiti visto che viene coinvolto nelle vicende della cocaina scoppiata nel Napoli e che avevano causato l’allontanamento di Maradona. L’ex attaccante nel 2003 viene arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio; finisce agli arresti domiciliari e questa disavventura segna in maniera definitiva il suo matrimonio con Paola Perego. Andrea tocca il fondo, ma con caparbietà, coraggio e determinazione risorge come una fenice dalle ceneri. Ripulito e con un’immagine rinnovata accetta la proposta dell’Udinese dove ricopre il ruolo di osservatore per scouting e lavoro con i giovani.

Andrea Carnevale e Paola Perego, il matrimonio e due figli

Andrea Carnevale e Paola Perego in passato sono stati felicemente sposati. Un amore durato sette anni da cui sono nati due figli: Giulia e Riccardo. La separazione non è stata facile per la conduttrice che, durante un’intervista rilasciata a Grazia, ha rivelato: “Ero disperatamente sola. Il mio bambino soffriva d’asma, non dormiva la notte e io avevo paura a prenderlo in braccio. Temevo di buttarmi dalla finestra insieme con lui”. La Perego ha raccontato di essere stata in grande difficoltà dopo la fine del matrimonio con l’ex attaccante della Nazionale: “soffrivo di attacchi di panico e non volevo ammetterlo. Me ne vergognavo, perché mi sembravano una debolezza inaccettabile. Non riuscivo a fare cose banalissime, come guidare”. Per fortuna a salvarla c’è stato il lavoro: “per anni è stato l’unica cosa che io riuscissi a fare in pubblico. Andavo in onda con l’aiuto dei farmaci che il mio medico mi prescriveva. Lavoravo e poi mi rinchiudevo in casa. Adesso so perfettamente che cosa sono e che cosa voglio essere. Ci sono riuscita dopo molti anni di lavoro su me stessa”.



