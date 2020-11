Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione/ Due anni d’amore e.. matrimonio in arrivo? (Verissimo)

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione saranno ospiti oggi a Verissimo per raccontare la loro storia d’amore, un rapporto intenso, semplice ma puro che ha saputo conquistare il pubblico di Uomini e donne ma, soprattutto, i fan sui social. In molti non erano convinti della scelta del bolognese, pronti a puntare sul loro secondo flop ma, in realtà, non solo ha fatto bene a scegliere la dolce Arianna, ma è riuscito a costruire nel tempo un rapporto che ha cambiato anche la sua vita e la sua facciata. Da ragazza cupo e tenebroso, è diventato ragazzo gioioso e giocherellone, e i fan non potevano che esserne felici. Le sue dichiarazioni d’amore per la dolce corteggiatrice si sprecano tra anniversari, momenti importanti, l’inizio della loro convivenza e i loro amici a quattro zampe che li hanno resi già una famiglia. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione continuano ad essere influencer e insieme sono stati avvistati anche a Venezia dove il bolognese si è lasciato andare ad un red carpet che ha fatto sognare tutti.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la scelta a Uomini e donne tra le polemiche…

Ma come è nata la loro relazione? Era il gennaio 2019 quando Andrea Cerioli, al culmine del suo percorso a Uomini e donne, ha deciso di scegliere la bella Arianna Cirrincione. Anche questa volta la sua scelta è arrivata fuori dal comune mettendo da parte petali, ville e lustrini, ma semplicemente scegliendo dopo uno scontro con la redazione e rinunciando alla festa organizzata da Valeria Marini. Maria de Filippi ha aperto la puntata spiegando che Andrea vuole scegliere e non voleva continuare perché era certo di aver trovato la donna giusta, una tra Federica e Arianna. Proprio quest’ultima si è detta serena per il momento in arrivo e questo ha attirato le polemiche di Gianni Sperti convinto che lei avesse sempre mentito e che i due fossero d’accordo. Inutile dire che i due hanno negato ma la polemica alla fine si è spenta quando Andrea ha rinunciato a Federica Spano e ha optato per Arianna, capace di spazzare via i suoi dubbi con la loro ultima esterna. Da allora non si sono più lasciati, sono quasi passati due anni e uno di questi lo hanno vissuto insieme, sotto lo stesso tetto della loro nuova casa.



