Andrea Cerioli piange all’Isola dei Famosi/ “Sabbia addosso e insetti fastidiosi..”

Andrea Cerioli piange all’Isola dei Famosi 2021, fino a quando resisterà?

Andrea Cerioli piange disperato al solo pensiero di essere in Honduras all’Isola dei Famosi 2021. Il bel tronista bolognese si è spogliato della sua corazza dura di uomo tutto d’un pezzo e di leader del programma per risvegliarsi fragile e in balia delle emozioni. Andrea si sente spaesato, le cose sono peggiori di come pensava e forse era partito convinto di avere comodità e agi, magari a telecamere spente, che invece non ci sono e l’emozione della prima serata e del suo arrivo in Honduras non è stata spazzata via dalla sua prima notte sull’Isola come lui pensava.

Il giovane non riesce davvero a lanciarsi all’avventura, spesso scivola e si lamenta anche per via dei problemi alla schiena che ha avuto in passato, e poi si scioglie in lacrime in confessionale davanti alle telecamere tanto da non riuscire a parlare.

Andrea Cerioli soffre per la “sabbia appiccicosa”

A quel punto si è alzato ed è andato via e di questo si è parlato anche nella puntata di lunedì scorso all’Isola dei Famosi 2021. Andrea Cerioli soffre per la sabbia sempre addosso, perché non ha le sigarette e perché non riesce a fare niente, si rompe un po’ il ca*zo e per questo gli viene da piangere nel suo primo confessionale. Se a questo ci sommiamo che nella sua prima puntata ufficiale dell’Isola dei Famosi 2021 non ha nemmeno concluso la prova fallendo anche il suo scopo di ‘regalo’ per i naufraghi perché forte, un vero maschio alpha, tutto è ormai fallito.

Siamo sicuri che Andrea Cerioli troverà la forza per andare avanti o già nella puntata di questa sera lo vedremo abbandonare il suo posto tornando a casa? Al momento è ancora difficile da capire ma il daytime potrebbe venire in nostro soccorso per cercare di capire come evolve la sua situazione all’Isola dei Famosi 2021.

