Andrea Damante/ “All my love” dedicata alla sua fidanzata? L’ex ued svela che…

Andrea Damante con “All my Love” a Battiti Live 2022

Andrea Damante è tra i protagonisti della nuova puntata di Battiti Live, l’evento musicale che si svolge in piazze della Puglia, alla quale partecipano numerosi artisti italiani e internazionali. L’ex tronista di Uomini e Donne presenta il suo nuovo singolo “All my love” contenuto nel suo nuovo album. Intervistato da giltmagazine.it ha dichiarato: “questo disco è nato circa un anno fa, completo di questo testo e melodia, in quel momento non ho pensato a una dedica in particolare. Molti brani musicali infatti parlano d’amore. Oggi posso dire che “All my love” rispecchia pienamente il momento che sto vivendo, un periodo veramente sereno dal punto di vista sentimentale”.

Lanciato dal programma televisivo “Uomini e Donne, Andrea Damante ha fatto sognare milioni di telespettatori con la sua storia d’amore con Giulia De Lellis conclusasi tra le polemiche. Grande appassionato di musica, ha saputo reinventarsi diventando un dj molto famoso. Proprio parlando di musica ha sottolineato l’importanza dell’essere innovativi.

Andrea Damante: “la musica? Cerco sempre di portarmi avanti”

“Le innovazioni in ambito musicale sono rappresentate dalle “idee” e non dalla tecnologia, come si potrebbe pensare” – ha precisato Andrea Damante dicendo – “la tecnologia naturalmente è utilissima e importante perché contribuisce a migliorare la qualità del suono. Sono le idee però le vere protagoniste dell’innovazione, sono loro che hanno il potere di trasformare e rendere sempre attuale e interessante il panorama musicale. L’idea di un ritorno alla musica degli anni ’70 e ’80 è stata, ad esempio, l’innovazione degli ultimi due anni in questo settore”.

Il dj si è poi soffermato sulla sua musica dicendo: “di innovativo nella mia musica c’è una costante ricerca, un incessante puntare verso qualcosa di personale e al contempo di originale. Cerco sempre di portarmi avanti. La mossa vincente è quella di arrivare in anticipo rispetto agli altri. Sono alla ricerca costante di un sound che mi soddisfi e che possa suscitare l’interesse e l’approvazione del mio pubblico. L’uscita di un nuovo disco deve quindi rispecchiare quanto detto, è un lavoro lungo e faticoso, che mi deve soddisfare da ogni punto di vista”.











