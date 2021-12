Andrea Damante, perchè non è presente al Capodanno in musica 202?/ Tutto saltato causa Covid

Andrea Damante non parteciperà al “Capodanno in musica” in onda su Canale 5. Il dj è risultato positivo e darà forfait all’evento musicale. Dopo Albano e Pio e Amedeo, numerosi sono gli ospiti saltati a causa del ovid. Dal sito Davide Maggio apprendiamo che oltre ad Andrea Damante anche Michele Zarrillo sarà assente per motivi precauzionali. Salvo ulteriori cambiamenti il Capodanno in musica di Federica Panicucci vedrà esibirsi nel teatro Petruzzelli di Bari, Annalisa, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli ed altri grandi artisti.

Dj, modello e personaggio televisivo, Andrea Damante ha iniziato la sua carriera nel 2014 come tentatore a Temptation Island, uno dei più seguiti e controversi programmi delle reti Mediaset, per poi salire, dopo la breve relazione con Giorgia Lucini, sul trono di Uomini e Donne: la relazione con l’influencer Giulia De Lellis, conosiuta sotto l’occhio vigile di Maria de Filippi, è stata una delle più amate e chiacchierate degli ultimi anni e ancora oggi, dopo due anni dall’ultima rottura, sembra che il filo che li lega non si sia completamente spezzato. Negli ultimi mesi Damante ha messo un like ad un commento che descriveva Giulia come una ragazza di plastica, facendo accendere le fan dell’influencer romana che sembra essere stata ripetutamente tradita dall’ex fidanzato.

Andrea Damante e il legame con Elisa Visari

Dal 2020 Andrea Damante è fidanzato con Elisa Visari, modella e attrice ventenne che ha conquistato una discreta fama recitando in Don Matteo 11 e in A casa tutti bene, celebre film di Gabriele Muccino. Dopo il diploma, Elisa sembra avere oggi molte richieste da parte dei più grandi registi e stilisti della scena nazionale. Prima di ufficializzare la relazione con Damante, sembra che Elisa Visari abbia avuto un breve flirt con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Quella tra Damante e Elisa sembra essere la relazione perfetta: in un’intervista rilasciata a Tommaso Zorzi, Andrea ha dichiarato di voler avere dei figli dalla giovane fidanzata, l’amore che non pensava di riuscire ad incontrare.

Andrea Damante, carriera musicale in crescita

La carriera musicale del “Dama”, intanto, sembra procedere a gonfie vele: dal 2017, anno d’uscita del suo primo successo, Follow my pamp, il Dj siciliano, le discoteche continuano a suonare i successi dell’ex gieffino. E proprio pochi giorni prima del Natale che Damante ha regalato ai suoi fan un nuovo singolo, ALL MY LOVE, reso speciale dal videoclip che vede come protagonista Elisa Visari, la cui presenza è stata apprezzata dagli amanti della coppia. Il pezzo propone sonorità club nate dalla collaborazione con un produttore olandese; sembra che questo pezzo vada ad anticipare le prossime uscite, tra sonorità club e pop radiofoniche. La carriera di Andrea Damante sembra aver oggi preso tutt’altra piega: dopo scelte avventate e consigli sbagliati, come ha dichiarato in un’intervista a L’Officiel, il Dj ha sposato il progetto Warner, iniziando così una nuova collaborazione volta a migliorare, in tutta la linea, la sua strategia musicale.



