Andrea Damante dopo Giulia De Lellis ha un nuovo amore?/ Spunta Martina e…

E’ finita tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua corteggiatrice ci hanno riprovato, ma la loro storia è nuovamente naufragata dopo una lunga convivenza. A confermare la fine della loro storia d’amore è anche il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che, nella rubrica le Chicche del Gossip, scrive: “Andrea Damante, chiusa definitivamente la storia con Giulia De Lellis, si è messo in cerca di una nuova fiamma”. La notizia in realtà non sorprende nessuno, anche i fan dei Damellis erano a conoscenza della crisi della coppia visto che la stessa Giulia sui social aveva chiaramente lasciato intendere che ci fosse qualche problema da affrontare, di cui però non voleva ancora parlare. A lanciare però una vera e propria bomba sulla vita sentimentale del dj è ancora una volta Alfonso Signorini che, sempre all’interno della rubrica le Chicche del Gossip, parla di un nuovo flirt. “E a volte, chi cerca trova. In questi ultimi giorni accanto a lui è comparsa una certa Martina. I due sono stati sorpresi in teneri atteggiamenti in uno dei luoghi più romantici che Andrea frequentava quando era legato a Giulia” si legge sul settimanale anche se al momento non ci sono le “prove” ufficiali di questa nuova conoscenza dell’ex tronista.

Giulia De Lellis dopo Andrea Damante cambia casa e cambia vita?

Se Andrea Damante sembrerebbe focalizzato in una nuova conoscenza con la misteriosa Martina, Giulia De Lellis dal canto suo è finalmente rientrata a Roma dalle Sardegna dove ha trascorso le vacanze in compagnia dei suoi amici e di un misterioso uomo. Intanto proprio la influencer una volta rientrata a casa ha voluto aggiornare i fan sulla situazione legata ai tamponi dal rientro dalla Sardegna rivelando di essersi sottoposta ai controlli e di essere risultata negativa. Non solo, la De Lellis ha anche rivelato di aver preso una nuova casa a conferma che ha lasciato l’appartamento che condivideva con il suo ex fidanzato Andrea Damante. “Sono stata in Sardegna e ho avuto anche la brillante idea di farmi una serata, non al Billionaire ma comunque eviterò” – ha detto la De Lellis che ha poi precisato – “il rumore che sentite è la sanificazione, ho preso una casa provvisoria. Sono molto agitata, sono sparita, ho fatto il tampone e mi sono sistemata un po’. Fortunatamente sono risultata negativa ma per qualche giorno resterò in casa. Sicuramente non mi annoierò, dovrò riorganizzare un bel po’ di cosine, valige e armadi…”. Che dire nuova casa, nuova vita per la bella Giulia!



