Andrea Damante ed Elisa Visari: baci in alto mare/ Altro che crisi, passione e amore…

Andrea Damante ed Elisa Visari: amore a gonfie vele

Bastano alcuni giorni lontani dai social per scatenare rumors su una presunta crisi di coppia. Anche Andrea Damante ed Elisa Visari sono protagonisti spesso del gossip sulla loro storia d’amore che, tuttavia, procede a gonfie vele. Dopo il tentativo di ricucire il rapporto con la ex storica Giulia De Lellis, Andrea Damante ha ritrovato l’amore proprio con Elisa Visari con la quale fa ormai coppia fissa da tempo. Una storia che i due vivono con discrezione condividendo pochissimo della loro quotidianità.

Dargen D'Amico asfalta Fedez, Ambra e Rkomi/ A X Factor mette ko i colleghi con...

Con l’estate ormai arrivata, tuttavia, i paparazzi si sono messi all’opera pizzicando la coppia durante una tranquilla giornata in barca in compagnia di una coppia di amici. Tra baci e abbracci, l’ex tronista di Uomini e Donne ed oggi dj e la sua bellissima fidanzata sono sempre più affiatati.

Andrea Damante ed Elisa Visari: estate di passione

Nella rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi nel numero in edicola dal 6 luglio, Andrea Damante ed Elisa Visari sono insieme mentre, in barca, si scambiano baci e abbracci. Con loro c’è anche Marco Ferri con la fidanzata. Poche foto che, tuttavia, esprimono il feeling e la complicità che c’è tra Damante e la Visari.

Achille Lauro "di faccia verso il ricominciamo"/ Riparte dopo il flop all'Eurovision

Dopo aver vissuto la storia con Giulia De Lelllis condividendo tanto sui social, Damante, con la Visari, ha scelto di essere più discreto e riservato, esattamente come lo è la stessa De Lellis con il fidanzato Carlo Beretta. Nessuna crisi, dunque, tra Damante ed Elisa che sono pronti a godersi l’estate tra mare e serate in discoteca di cui Andrea sarà il protagonista come dj.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi concorrente di Lol - Chi ride è fuori?/ Dopo l'Isola, provino per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA