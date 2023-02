Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati?/ Indizi e teorie sui social

Andrea Damante ed Elisa Visari: silenzio social e vite separate

Le notizie sulla presunta crisi tra Andrea Damante ed Elisa Visari si rincorrono da diverse settimane, con aneddoti e retroscena catturati principalmente sui social. I due non si sono ancora pronunciati sulla questione, ma i fan più attenti hanno notato diverse circostanze che giustificherebbero in maniera quasi ufficiale la separazione tra i due. In particolare, non è passata inosservata l’assenza di post e sentimentalismi in occasione della festa di San Valentino.

Ad avvalorare la tesi della rottura tra Andrea Damante ed Elisa Visari, secondo i followers della coppia, vi sarebbe la separazione anche logistica della coppia. Oltre all’assenza di condivisioni social in comune, come diversamente accadeva in passato, pare che non vivano più nella stessa città. Elisa Vasari sarebbe infatti stata a Parigi, prima di passare per Milano e tornare poi a Latina dalla famiglia. Andrea Damante invece è stato invece visto in compagnia di alcuni amici – Lazza e Ignazio Moser – anche in questo caso senza la fidanzata.

Presunta crisi tra Andrea Damante ed Elisa Visari: la “strana” coincidenza con Giulia De Lellis

Chiaramente, la voce di una possibile crisi fatale tra Andrea Damante ed Elisa Visari ha scatenato i followers con teorie anche particolarmente ambiziose. Secondo alcuni utenti, potrebbe esserci lo zampino di Giulia De Lellis sull’ipotetica rottura tra i due. Anche lei pare essere in crisi con il suo compagno, Carlo Gussalli Beretta; in rete non è dunque sfuggita la particolare coincidenza, fermo restando che ciò può significare tanto tutto quanto niente.

L’aneddoto di un possibile ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, dopo la possibile rottura con Elisa Visari, sarebbero alimentate da un aneddoto del passato. I due si erano conosciuti nel noto dating show di Canale 5, Uomini e Donne; la relazione durò per 3 anni salvo poi concludersi con non pochi strascichi. Nel 2020 però tra i due c’era stato il ritorno di fiamma, salvo spegnersi dopo pochi mesi. In virtù di ciò, alcuni fan più accaniti non escludono che qualcosa di irrisolto sia tornato ad emergere tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Chiaramente, vista la mancanza di ufficialità rispetto alla crisi con Elisa Visari, il tutto non può essere relegato a pura fantasia social.

