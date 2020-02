Andrea Damante, ex fidanzato Sara Croce?/ “Solo un’amica, una bravissima ragazza ma…”

Tra i presunti flirt attribuiti ad Andrea Damante dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis, c’è stato anche quello con la bellissima ex Madre Natura di Ciao Darwin, Sara Croce. La ragazza, ospite di Rivelo, non ha parlato di un flirt tra loro ma solo di un’amicizia, ripercorrendo le tappe della loro conoscenza. Dopo averlo conosciuto in una discoteca, dove Andrea suonava in console, lui ci avrebbe provato ma sarebbe stato rifiutato da Sara. I due però non si sarebbero affatto persi di vista ma secondo il racconto della 21enne si sarebbero regalati la scorsa estate un week end al mare culminato in un bacio prima di volare insieme ad Ibiza. Successivamente Sara Croce sarebbe partita per Los Angeles ma al suo ritorno sarebbe stato proprio Andrea, a detta della modella, a troncare il flirt in corso con la scusa del “abbiamo due vite diverse”. Oggi, spiega Sara, i rapporti restano comunque buoni. Eppure il gossip impazzato la scorsa estate sul loro presunto gossip, in merito al quale Sara Croce era già stata definita come la fidanzata dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva riportato un’altra versione.

ANDREA DAMANTE, EX FIDANZATO SARA CROCE? SOLO UN FLIRT ESTIVO

Dopo la delusione amorosa con Giulia De Lellis, lo scorso luglio Andrea Damante sembrava essere riuscito a voltare pagina con Sara Croce. Il bel deejay veronese era stato visto insieme a Madre Natura per alcune settimane e proprio il settimanale Chi aveva pizzicato la coppia in Versilia. Nei mesi scorsi era emerso anche il desiderio del giovane di voler approfondire la loro conoscenza. Secondo quanto raccontato dal settimanale di Alfonso Signorini, i due si erano conosciuti grazie ad amici comuni e subito era scattata la scintilla. Ne era seguito un corteggiamento serrato da parte dell’ex di Giulia De Lellis e tra cene romantiche in quel di Milano e qualche giorno di relax in Versilia (con toccata e fuga anche e Mykonos) tra i due sembrava essere esplosa la passione con il veronese che aveva già avvertito le persone a lui vicine sostenendo: “Con Sara faccio sul serio”. Dopo l’ennesima vacanza a Ibiza e Formentera però, sempre Damante aveva fatto un passo indietro definendo la Croce solo “una semplice amica”. Nel corso di una serata che lo aveva visto nei panni di deejay, Andrea aveva confidato, come aveva riportato Il Vicolo delle News: “Sara Croce? Siamo amici, siamo usciti qualche volta ed è una bravissima ragazza, veramente! Si vedrà, non lo so…”. Da quel momento, in effetti, Damante non si era più fatto vedere al fianco della modella, confermando la fine di quello che, a quanto pare, è stato solo un flirt estivo.

