Claudia Coppola, fidanzata Andrea Damante/ Un amore sotto il sole delle Maldive

Claudia Coppola è la nuova fidanzata di Andrea Damante, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ospite nella puntata di sabato 24 gennaio 2020 di Verissimo su Canale 5. L’ex tronista di Uomini e Donne è tornato a sorridere dopo la fine della storia d’amore con la influencer visto che ha trascorso una bellissima vacanza alle Maldive proprio in compagnia della bellissima modella. Non è chiaro se tra loro sia già scattato l’amore, ma a vederli dalle foto che li ritraggono insieme alle Maldive la complicità c’è ed è anche tanta. Classe 1998, Claudia è una modella, ma studia anche presso l’università Bocconi di Milano. In realtà la coppia era già stata avvistata un pò di tempo fa a cena fuori in un noto ristorante milanese; a pizzicarli in quell’occasione fu il settimanale Chi di Alfonso Signorini che lanciò per primo la notizia.

Claudia Coppola e Andrea Damante: è amore?

Una cena in un ristorante di Milano a luci soffuse. Qualche carezza e qualche bacio. E’ nata così la lovestory tra Claudia Coppola e Andrea Damante, che in questi giorni ha ufficializzato la cosa visto che ha pubblicato sui suoi social una serie di fotografie in compagnia della bellissima modella. Un paio di scatti che vedono l’ex tronista di Uomini e Donne giocare nell’acqua con la modella; non solo, i due poi escono mano nella mano dalle cristalline acque della Maldive come a confermare il loro amore. Del resto in passato Andrea aveva riservato un gesto di questo tipo solo alla sua fidanzata storica Giulia De Lellis. Ma chi è la bellissima Claudia che ha conquistato il cuore del bel dj veronese? Modella e fotomodella, Claudia ha la testa sulle spalle visto che, oltre a lavorare nel mondo della moda, è regolarmente iscritta anche presso l’Università Bocconi di Milano. I bene informati hanno fatto sapere che la modella è amica stretta anche di Chiara Montemurro, un altro flirt affibbiato al bel ex tronista.

Andrea Damante: “Claudia Coppola? Ho incontrato un angelo”

Dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis, Andrea Damante sembrerebbe davvero intenzionato a fare le cose serie con Claudia Coppola. Basta spulciare il suo profilo Instagram per scoprire che qualche settimana fa ha fatto una bellissima dedica all modella scrivendo: “22 dicembre 2019. I met an angel”. L’angelo di cui parlo altro non è che Claudia e la data potrebbe essere quella dell’inizio della loro relazione. Del resto la coppia era stata pizzicata qualche settimana prima, intorno al 10 dicembre, dal settimanale Chi in un locale alla moda di Milano intenti a condividere una cena e un bacio che oggi lasciano davvero pochi dubbi.



