Andrea Damante, stoccata a Giulia De Lellis/ Festeggia 10 mesi con Elisa Visari e…

Le strade di Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono divise da diverso tempo. Entrambi hanno ritrovato l’amore con altre persone, ma nelle ultime ore, un like dell’ex tronista di Uomini e Donne, ha riacceso i riflessori sugli ex Damellis. Andrea Damante è felicemente fidanzato con Elisa Visari. Dopo aver vissuto con discrezione il nuovo sentimento, da qualche tempo, condivide sui social foto e video in cui si mostra insieme alla fidanzata. Per festeggiare i primi dieci mesi d’amore con Elisa Visari, così, ha pubblicato un dolce video che ha scatenato l’entusiasmo dei fans.

Tantissimi i complimenti per la coppia che sta conquistando la fiducia di tutte le persone che seguono Damante sin dai tempi di Uomini e Donne. Tra i tanti commenti è spuntato anche quello di un followers che ha tirato in ballo direttamente Giulia De Lellis e il like di Damante non è passato inosservato.

Andrea Damante e il like al commento su Giulia De Lellis

Il blog News Uomini e Donne ha scovato un like di Andrea Damante ad un commento che rappresenterebbe una frecciatina all’ex fidanzata Giulia De Lellis. Come mostra lo screenshot pubblicato dal blog News Uomini e Donne, Andrea Damante ha lasciato il like al seguente messaggio: “Questa ragazza (Elisa Visari, ndr) è stupenda, lo è sempre stata stupenda e sempre lo sarà. Non ci sono paragoni con le tue ex tutte plastica”.

In molti hanno immediatamente pensato che la ex tirata in ballo dal fan di Damante fosse proprio Giulia De Lellis con cui ha vissuto una storia molto importante. La De Lellis, nel frattempo, si sta godendo le vacanze con il fidanzato Carlo Beretta di cui è sempre più innamorata.

