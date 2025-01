Pochi giorni fa, Giulia De Lellis ha festeggiato il suo 29esimo compleanno celebrando anche il lancio della sua linea beauty, AUDRER, da Sephora. Un traguardo importante per l’influencer, da sempre appassionata di make-up e beauty, che non si è più fermata dal suo debutto a Uomini e Donne nel 2016. In occasione di questo nuovo progetto, Giulia è stata ospite del programma Metropolis, prodotto dal quotidiano Repubblica, dove ha fatto il punto sulla sua carriera e ha parlato della sua vita privata: dall’indimenticabile storia con Andrea Damante fino alla relazione attuale con Tony Effe.

Dopo lo scandalo del panettone Balocco di Chiara Ferragni, il mondo degli influencer ha attraversato una sorta di crisi, rendendo sempre più importante prestare attenzione ai messaggi che si comunicano. Giulia, con i suoi 5 milioni di follower, però, sembra non esserne troppo toccata: “È una responsabilità, ma cerco di non caricarmi troppo per non snaturarmi, rimango fedele a me stessa stando attenta a ciò che comunico”. Nonostante il grande seguito, la De Lellis ha sempre dovuto fare i conti con gli haters, anche se negli anni ha preso provvedimenti seri solo contro 2 o 3 di loro. Tuttavia, l’ultima polemica legata al fidanzato Tony Effe l’ha riportata al centro delle critiche.

Com’è noto, Tony Effe è stato recentemente escluso dal Concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma a causa dei testi delle sue canzoni, considerati misogini e addirittura violenti. Giulia ha più volte preso le difese del rapper, ritenendola una persona piena di valori e rispettoso nei confronti delle donne: “Ancora sto cercando di capire perché proprio Tony sia stato messo in croce per le sue canzoni, è un genere che ha sempre avuto questo linguaggio. Lui è una persona meravigliosa, non mi danno fastidio questi testi, vivo con una persona che so che valori ha, quanto sia un uomo attento e premuroso. A chi dà fastidio la sua musica può non ascoltarlo”.

Non poteva mancare, poi, una menzione alla storica storia con Andrea Damante. Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne nel 2016, i due sono stati insieme, tra vari tira e molla, per circa 4 anni. Al programma Metropolis, Giulia De Lellis ha definito la sua storia con l’ex tronista “meravigliosa, ma tossica“, ammettendo di essere finita in una dipendenza affettiva da cui è stato difficile uscire. “Ma poi arriva il momento in cui si è lucidi, solo il tempo può guarire”, ha spiegato l’influencer, chiudendo definitivamente il capitolo ‘Damellis‘.