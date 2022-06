Andrea Delogu furiosa: “Il mio fidanzato Luigi Bruno un toy boy? Ridicolo!”/ “È offensivo”

Andra Delogu, come ha conosciuto Luigi Bruno? “Mi mandava messaggi su Instagram e…”

Andrea Delogu parla per la prima volta del suo nuovo amore Luigi Bruno. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui per la prima volta ha aperto il suo cuore raccontando della sua relazione con il giovane modello. Dopo la separazione da Andrea Montanari, la Delogu ha ritrovato la serenità accanto a un nuovo amore. La conduttrice ha svelato come è avvenuto il loro incontro: “Sui social. Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna”.

Andrea Delogu era però sicura che si trattasse di un profilo fake e per smascherarlo ha deciso di ricorrere ad un abile stratagemma. La conduttrice ha chiesto un appuntamento a Luigi ma lui non si è presentato: “Un giorno vado a Napoli per lavoro e gli chiedo se ci prendiamo un caffè, visto che lui è di un paese lì vicino. Mi dice che non può venire, e io penso: ah ecco, avevo ragione io, ti ho beccato, stronzo. E non ho più risposto ai suoi messaggi”. Andrea Delogu è raggiante e ammette di stare bene in compagnia di Luigi: “Luigi ha 23 anni, ha l’entusiasmo del crescere e di costruirsi il futuro giorno per giorno. Mi ha ricordato com’ero io quando muovevo i primi passi in televisione, la bellezza degli inizi”.

Andrea Delogu è rimasta infastidita dai commenti sulla differenza d’età con il fidanzato Luigi Bruno. La conduttrice è stata attaccata per questo motivo ma sulle pagine di Vanity Fair ha replicato: “Perché, se tanti mi scrivono per incoraggiarmi a vivermi questa storia come mi pare, tanti altri si permettono di criticare la differenza d’età. Ovviamente succede sempre se è la donna a essere più grande del suo compagno”. Andrea Delogu ha voluto sdoganare il concetto per cui una donna non possa stare con un ragazzo più giovane e per questo motivo è intervenuta in televisione per parlarne. La conduttrice trova offensivo e ridicolo il fatto che un uomo più giovane che sta con una donna debba essere definito toy boy: “Mi incazzo. È ridicolo. Offensivo per Luigi, che è tutto tranne che un toy boy. Ma in lui trovo una consapevolezza straordinaria che alla fine mi porta a fregarmene”.

Per il momento Andrea Delogu esclude una convivenza con Luigi Bruno: “Lui viaggia tantissimo per lavoro e quando è a Roma sta da me. È una storia in costruzione, vediamo cosa succede. In una relazione con una persona che sta conquistando il mondo adesso, sarebbe ingiusto da parte mia mettere dei punti al futuro, degli obiettivi obbligati. È vivere, punto. Noi stiamo vivendo”.











