Andrea Delogu/ L’infanzia in comunità, i nuovi progetti e il fidanzato Luigi Bruno

Andrea Delogu, la carriera, l’infanzia in comunità e la dislessia

Andrea Delogu, classe 1982, è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, scrittrice e attrice italiana. Iniziò la sua carriera in radio per poi esordire sul grande schermo nel 2002 con “Mai dire domenica”. Si è occupata di programmi calcistici e trasmissioni di cronaca, per poi debuttare nel 2002 al cinema con il film “Divorzio a Las Vegas”. Attualmente conduce “La Versione delle Due su Radio2” e a breve condurrà il TimSummerHits insieme a Stefano De Martino e sarà anche ospite a Gigi D’Alessio: Uno come Te – Trent’anni Insieme.

Andrea è anche una scrittrice, uno dei suoi libri si chiama “Dove finiscono le parole”, la conduttrice racconta il suo rapporto con la dislessia in modo molto schietto; gli altri due libri di Andrea si chiamano “Contrappasso” e “La collina”, in questi libri racconta la storia della sua famiglia, le sue origini e la comunità di San Patrignano, destinata ai tossicodipendenti, che è stata la sua casa per un po’. I suoi genitori avevano problemi con la droga, si sono conosciuti in comunità e hanno avuto Andrea li, durante il percorso di riabilitazione. Nonostante sia stata spesso circondata di droga e violenza, la conduttrice afferma di aver avuto un’infanzia felice poiché quelle cose non avevano impatto su di lei.

Andrea Delogu, l’ex marito Francesco Montanari e il fidanzato Luigi Bruno

Nel 2016 Andrea Delogu ha sposato l’attore Francesco Montanari, i due non hanno figli e si separano nel 2021. Come ha dichiarato la conduttrice al magazine F., il loro era stato un colpo di fulmine e hanno vissuto momenti bellissimi nonostante fossero molto diversi. Andrea sulla loro rottura ha dichiarato: “So che uno come lui non lo troverò più ma non era la mia persona. E lui deve trovare unna donna che lo meriti e un po’ più tradizionale forse”. L’amore tra i due era finito e avevano idee diverse riguardo al futuro e alla famiglia, ecco perché nel 2020 avevano già pensato al divorzio.

Recentemente però per Andrea è arrivato un nuovo amore, si chiama Luigi Bruno e ha 23 anni. I due sono apparsi per la prima volta insieme sui social grazie a un post del ragazzo, che ha voluto fare gli auguri alla fidanzata per il suo quarantesimo compleanno. Luigi è un modello di Milano, hanno una relazione dallo scorso settembre e con riservatezza, Andrea aveva dichiarato a Verissimo: “Vuole conoscermi, non mi chiede subito di andare a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Si è sensibilmente più giovane ma io sono in forma”. Pochissimi giorni fa, Andrea ha postato tra le storie un video del ragazzo triste per lei, che stava per andare via col treno.











