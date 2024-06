Andrea Delogu nel cast del Festival di Sanremo 2025?/ “Ruolo da definire, lei lo sogna da tempo”

Andrea Delogu al fianco di Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo 2025?

Ora che il nuovo direttore artistico di Sanremo è stato scelto, si inizia a pensare al cast di conduttori, ospiti e cantanti in gara che comporranno il Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti fa ufficialmente il suo ritorno alla guida della kermesse canora più attesa dell’anno, rimasta orfana di Amadeus che ha definitivamente lasciato la Rai. Restano però molti aspetti da curare e nomi da vagliare e uno di questi potrebbe essere quello di Andrea Delogu.

Presto la speaker e conduttrice condividerà il palco proprio con Carlo Conti per la nuove edizione del Tim Summer Hits, ma voci di corridoio portano a credere che questa accoppiata di conduttori potrebbe ripresentarsi proprio sul palcoscenico dell’Ariston nel 2025. A sottolineare la possibilità è il giornalista Alberto Dandolo nell’ultimo numero del settimanale Oggi.

“Dal 28 giugno Andrea Delogu, 42, e Carlo Conti condurranno la terza edizione dei Tim Summer Hits: lo show musicale lascerà Rai 2 per approdare su Rai 1. – scrive Dandolo, che poi punta l’occhio su Sanremo 2025 – Il nome di Delogu circola anche in ambienti sanremesi, con un ruolo da definire. La conduttrice sogna da anni l’approdo al Festival di Sanremo. Ora spera di riuscirci, anche forte del legame tra la sua agenzia Friends & Partners e il nuovo direttore artistico Conti.” Non è dunque un’ipotesi remota quella della co-conduzione di Andrea Delogu al prossimo Festival di Sanremo. In attesa di conferme da questo fronte, la conduttrice non rimane ferma: “Nell’attesa, Andrea sarà un nuovo volto di Rai 2: condurrà un programma nel pomeriggio in onda alle 17.” fa sapere infine Dandolo.











