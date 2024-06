Luigi Bruno, fidanzato di Andrea Delogu: chi è/ “Nostra differenza d’età? Pesa agli altri: se vi sconvolge..”

ANDREA DELOGU, “LUIGI BRUNO? L’UOMO PIU PAZIENTE E CORAGGIOSO CHE…”

Luigi Bruno, fidanzato di Andrea Delogu: chi è il compagno della conduttrice televisiva e radiofonica e cosa sappiamo della loro love story che oramai ha tagliato il traguardo dei tre anni? Questa sera la 42enne romagnola di origini sarde condurrà, assieme a Carlo Conti, la nuova edizione dei “Tim summer Hits”, kermesse diventata oramai un punto di riferimento dell’estate musicale italiana, e con l’occasione possiamo scoprire qualcosa di più su Luigi Bruno, il ragazzo che da qualche tempo fa coppia fissa con lei ed entrato nella sua vita dopo la fine anticipata del matrimonio dell’attrice con Andrea Montanari.

Pooh, sessant'anni di successi e 100 milioni di dischi venduti/ Chi sono i componenti: Facchinetti e...

Per scoprire chi è Luigi Bruno, fidanzato di Andrea Delogu, e com’è nata una love story che sta smentendo anche i più scettici bisogna fare un passo indietro: come i fan della conduttrice originaria di Coriano ricordano, la diretta interessata è stata sposata con Andrea Montanari; convolati a nozze nel 2016, dopo che la Delogu aveva avuto una relazione con Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro, la coppia si era separata nel 2021. “Ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine, diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza” aveva detto la Delogu, spiegando i motivi della rottura: e qualche mese dopo ecco i rumors su Luigi Bruno, indiscrezioni poi confermate dai primi scatti social.

Luciano Ganci, chi è il tenore/ "Sono arrivato alla musica grazie alla Cappella Sistina"

DELOGU SUL FIDANZATO, “HA COMINCIATO A SCRIVERMI SU INSTAGRAM, POI…”

La storia d’amore di Luigi Bruno, fidanzato di Andrea Delogu, risale al luglio del 2021 e sin dai primi scoop erano scaturite le solite polemiche per via del gap d’età: tra la conduttrice e il modello, oggi 25enne, ci sono infatti diciassette anni di differenza. “Oggi voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza” aveva raccontato Andrea, ufficializzando la relazione e definendo il partner “l’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare”. Il loro amore era nato proprio sui social: “Ha cominciato a scrivermi messaggi in privato su Instagram, tra cui uno carino che diceva: ‘Se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?’”.

Riccardo Muti, chi è direttore d'orchestra/ "Spesso insoddisfatto dopo una performance. Non rido mai perché…"

Modello seguito dalla Elite Model Management, Luigi Bruno, fidanzato di Andrea Delogu, è oggi un volto noto alle cronache negli ultimi tre anni per via di questa relazione ma che, tuttavia, i due custodiscono gelosamente. Il fidanzato non condivide molti scatti se non per motivi lavorativi e le rare volte che la coppia si è esposta è stato perle interviste di Andrea Delogu. “Se rimanete sconvolti da una relazione solo per la differenza d’età mi chiedo che vita spenta vi ha riservato il destino” aveva detto rispondendo alle critiche; e a chi le chiedeva se le pesasse la differenza d’età aveva ribattuto che “pesa agli altri, non a me”. Non solo: a ‘la Repubblica’ aveva spiegato che “non si capisce perché un uomo possa avere accanto una donna più giovane, e il contrario no. Come si fa a criticare perché due persone si sono innamorate? Qualcosa non torna”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA