Andrea Delogu: “Sono cresciuta a San Patrignano”/ “I miei genitori sono i miei eroi”

Andrea Delogu, ospite a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio 2023, si è messa a nudo, parlando della sua infanzia. La conduttrice ha rivelato: “Io ho avuto una fortuna incredibile. Ho avuto un’infanzia meravigliosa, perché ho avuto l’opportunità di crescere con persone che hanno sbagliato per me, vale a dire mamma e papà. Ho avuto la possibilità di non sbagliare perché loro mi avevano già raccontato cosa c’era dopo. I miei genitori sono i miei eroi“.

Non tutti sanno che Andrea Delogu è nata il 23 maggio del 1982 nella comunità per tossicodipendenti di San Patrignano, dove i suoi genitori, Walter Delogu e Titti Peverelli, si sono fatti ricoverare per ricevere cure e assistenza contro la loro dipendenza dalle droghe: “Sono rimasta a San Patrignano fino a dieci anni e ho avuto uno choc quando sono uscita di lì – ha detto la presentatrice –. Ho dovuto imparare ad attraversare la strada, a usare il denaro…. La televisione l’ho presa come una famiglia: quando stavo in casa, quella era l’ultima connessione che mi rimaneva con la comunità. Ho imparato a parlare bene l’italiano proprio dai programmi televisivi”.

ANDREA DELOGU: “MI HA SCOPERTO RENZO ARBORE”

Renzo Arbore ha scoperto Andrea Delogu per primo, attraverso il web: “Lui mi ha insegnato a fare la televisione come se fossi a casa mia – ha rivelato la conduttrice –. Mi ricordo poi che Nino Frassica, quando mi vide seduta scomposta fuori onda, mi si avvicinò e mi disse di stare sempre pronta, pensando che potesse sempre succedere qualcosa”.

Per il Festival di Sanremo 2023 “ero in treno quando mi ha chiamato Amadeus e mi è preso un colpo, in quanto temevo cadesse la linea. I sette minuti del PrimaFestival che ho condotto mi hanno dato la possibilità di farmi vedere dagli italiani. Ero pazza di felicità e devo dire che me la sono proprio goduta, mi sentivo tranquilla. A Sanremo ho capito che in quella settimana c’è tutta l’Italia”.

