Andrea Delogu: “Sono in analisi da anni”/ “Sogno di condurre il Festival di Sanremo”

Andrea Delogu, presentatrice televisiva e radiofonica, è intervenuta sulle colonne del quotidiano “La Stampa” per parlare, innanzitutto, del Festival di Sanremo 2023. Lei, in particolare, terrà le redini del PrimaFestival, che ha presentato così: “È una sorta di antipasto. In 7 minuti faremo intuire quello che sta per arrivare e poi, sbam!, parte il Festival vero. Io condurrò mentre gli Autogol e Jody Cecchetto saranno i miei ninja della notizia”. La presenza al Festival (in collegamento) del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, sarebbe giusta o sbagliata? Andrea Delogu non ha dubbi: “Come si può essere contrari a un messaggio di pace? E poi, dico io: prima ascoltiamo quello che ha da dire, poi al massimo lo critichiamo”.

La conduzione del Festival di Sanremo è uno degli obiettivi a cui Delogu aspira, ma “quello è un palco che ti devi guadagnare e io non ho fretta. Inoltre, i traguardi lavorativi sono meravigliosi, ma, una volta che li hai, non ti bastano e ne cerchi subito un altro. Io vorrei invece capire come si fa a stare fermi, sereni. Devo ancora capire cosa sia la serenità”.

ANDREA DELOGU: “CONOSCO I MIEI LIMITI E I DESIDERI”

Ancora su “La Stampa”, Andrea Delogu ha smentito l’adagio comune per il quale i 40 anni siano i nuovi 20: “Mi ricordo molto bene il fisico tonicissimo che avevo a quell’età! Mangiavo quello che volevo, il seno mi arrivava sotto la gola e facevo karate, mica palestra. Adesso conosco i miei limiti, i miei desideri e ho quella serenità di mandare a quel paese la gente. Questa libertà mi rende felice anche se, sì, ora mi devo spaccare di palestra, mettere le creme e mangiare sano”.

Andrea Delogu teme di più le incognite del futuro o le ferite del passato? “Le ferite del passato – ha risposto senza esitazione –, perché non sai mai quanto possano essere profonde. Vado in analisi da molti anni (un’esperienza stupenda!) e non avrei mai detto che alcuni dolori lasciassero cicatrici così grandi”. Il suo attuale compagno è un ventenne e in tanti si interrogano sulla loro differenza d’età: “Molti si chiedono di cosa parliamo, cosa condividiamo – ha ammesso la conduttrice –. Tutto questo mi fa sorridere ma, amen: a domanda, rispondo. È così per qualsiasi persona che abbia un partner più giovane… a patto che quella persona sia donna”.

