Andrea Denver/ Lite con Clizia Incorvaia e Antonio Zequila: prossimo in nomination? (Grande Fratello Vip)

Non sono stati giorni facili per Andrea Denver al Grande Fratello Vip 4. Subito dopo la puntata, il modello è finito al centro di diverse polemiche. Innanzitutto con Clizia Incorvaia, che lo ha accusato di averla tradita e di aver mentito sul fatto di essere fidanzato. “Aveva ragione Elisa quando diceva che frequentavi Rita per interesse. Io non ti interessavo e quindi mi hai nominato”, ha detto l’influencer, “sei un grandissimo giocatore, uno stratega di una furbizia più unica che rara”. I toni sono diventati sempre più accesi, soprattutto quando Antonio Zequila ha deciso di dare man forte all’amica. “Sei stato offensivo, parli delle donne come dei trofei”, ha detto invece Andrea, provocando un altro malumore. “Non ho niente di cui vergognarmi, uscirò a testa alta. Ti auguro di conoscere persone leali come me”, ha concluso il modello allontanandosi dal posto. Subito dopo è scoppiato a piangere e Adriana Volpe è subito corsa in suo aiuto per consolarlo. Denver è rimasto scottato infatti dalle parole che Zequila ha usato nei suoi confronti e solo perchè avrebbe deciso di difendere Paola Di Benedetto, tradendo così l’amicizia che si sarebbe creata fra i due attori. La situazione per fortuna si è calmata nelle ore successive, ma solo con Clizia. Quest’ultima ha ammesso di aver esagerato con i toni e che ha visto la sua nomination come un tradimento. “Mi dispiace ma in quel momento per me era o Paolo o Clizia e ho fatto la mia scelta”, ha detto invece Denver, “però non puoi rinfacciarmi il rapporto con Antonella”. Tutto si è concluso con la decisione da parte di entrambi di seppellire l’ascia di guerra. Zequila farà altrettanto oppure il legame fra lui e Denver si è ormai spezzato? Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver e Clizia Incorvaia.

Andrea Denver, Grande Fratello Vip: il litigio con Antonio Zequila

Andrea Denver non avrà pace al Grande Fratello Vip 4 fino a quando non avrà chiarito tutto con Antonio Zequila. Il litigio fra i due avvenuto in piscina nei giorni scorsi ha infiammato parecchio l’attore: Paolo Ciavarro ha cercato di mediare fra le due parti, ma senza alcun esito positivo. “Mi è dispiaciuto molto il litigio che ne è scaturito”, ha confessato invece Andrea a Licia Nunez, “se avessi saputo prima che sarei entrato in conflitto con Antonio forse avrei agito in modo diverso. Specialmente per il fatto di Antonio perchè a me quello che fa star male è il fatto di aver rovinato il rapporto con Antonio, perchè gli voglio bene”. La situazione fra Denver e Zequila si è accesa infatti fin dalla scorsa puntata, quando il ragazzo ha deciso di intervenire durante lo scontro fra i due concorrenti. “Ho detto ‘Calma’ ad Antonio e ‘Non esagerare’ a Paola”, continua, “quello che ha creato tutto per me, questo malessere interiore, è un altro. E’ Antonio”. Clicca qui per guardare il video di Andrea Denver e Licia Nunez. Non contento, Andrea ha scelto di chiarire la situazione anche con Paolo Ciavarro, apertamente deluso per il voto che l’amico ha dato a Clizia. Denver non si è scusato in questo caso, ma ha ribadito di non aver avuto scelta. Anche se Zequila gli aveva dato l’okay per nominarlo, il modello ha preferito fare il nome della Incorvaia, soprattutto alla luce della scoperta sui voti.

