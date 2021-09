Andrea Di Carlo, ex fidanzato Arisa/ “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”

Andrea Di Carlo è l’ex fidanzato di Arisa? Si infittisce il mistero sulla storia d’amore tra la cantante de “La notte” e il manager con cui appare spesso sui social. Non è chiaro se i due si siano lasciati oppure no, ma il ritorno di fiamma è nell’aria visto che Arisa e Andrea si scambiano messaggini sui social che lasciano proprio intendere che tra i due possa essere tornato il sereno. Naturalmente il condizionale è d’obbligo quando si parla d’amore e di ritorni di fiamma, visto che più volte in passato la coppia è stata protagonista di tira e molla. Tra i più recenti c’è proprio quello avvenuto a sorpresa dopo una intervista che la cantante ha rilasciato a Mara Venier a Domenica In. Le parole di Arisa non sono affatto piaciute al manager che di punto in bianco ha deciso di mettere la parola fine.

Una fine che è diventata di dominio pubblico con tanto di post sui social scritti dal manager. ” Mi è capitato di innamorarmi di un numero primo, perché l’amore capita e basta. Io però sono divisibile, ho relazioni con gli altri e detesto il nulla, quindi per me è impossibile stare con un numero primo” – ha scritto il manager a corredo di una foto con la locandina di un film. Non solo, Di Carlo ha anche aggiunto : “per una star è facile sentirsi un numero primo, io non biasimo né giudico nessuno. Chi è senza peccato scagli la prima pietra”.

Andrea Di Carlo e Arisa: sono tornati insieme?

Andrea Di Carlo e Arisa sono davvero tornati insieme? Non è chiaro, ma una cosa è certa: tra i due c’è stato un grande amore al punto che mesi fa si vociferava perfino della possibilità di matrimonio. A rivelarlo è stato il giornalista Santo Pirrotta: “lui le ha regalato l’anello di fidanzamento, ma l’ufficialità delle nozze arriverà dopo Sanremo». E invece, post-Festival, sono arrivati i segnali di crisi, con le lacrime della cantante da Mara Venier: «Aspetto che qualcuno faccia la scelta giusta per me”. Qualcosa però tra i due è andato storto, visto che il manager sui social ha detto addio alla sua amata Rosalba Pippa. ”

“Spero di trovare prima o poi un vero numero primo che abbia la forza e l’audacia di mettere la relazione al primo posto, che sia in grado di comprendere ed accogliere le mie debolezze, ma anche di saper dire dei no quando serve, perché i no aiutano a crescere” – ha scritto Andrea che ha concluso – “lei è un numero primo, io no. Cerca di essere felice Arisa, provaci ora ma senza di me. Buona vita”.



