Andrea Di Carlo, ex fidanzato Arisa/ “Rottura definitiva: dopo un viaggio a Napoli…”

Andrea Di Carlo è l’ex fidanzato di Arisa. E’ finito l’idillio tra la cantante de “La notte” e il manager dopo una serie di tira e molla, mediatici e non, che li hanno visti sempre protagonisti del gossip. Lo scorso marzo la prima rottura con frasi al vetriolo lanciate sui social, ma i due si sono poi riavvicinati con il manager che aveva raccontato: “questa estate è andato tutto benissimo. Io l’ho seguita nel suo tour ero il suo amante, fidanzato, marito e assistente. Poi, dopo un viaggio a Napoli per lavoro è precipitato tutto. Sono corso a Napoli per andare a prenderla dall’aeroporto. La sera a cena mi ha portato in un ristorante molto affollato, non sono riuscito a mangiare perché venivamo interrotti ogni cinque minuti. Ho avuto l’impressione che volesse far vedere agli altri di avere un uomo”.

Poi la rottura definitiva avvenuta si vocifera quando Arisa stava per far ritorno al suo paese natale: Pignola. Tra i due c’è stato un litigio con la cantante che ha lasciato il fidanzato per strada. Andrea a quel punto si è preso le valigie e ha fatto ritorno a Roma come ha raccontato: “sono tornato a Roma con le sue valigie, che ho portato a Ballando. Avrebbe almeno potuto farmi salire a casa, pranzare, riposare mezz’ora. E invece no. Secondo me non voleva che andassi dai suoi”.

Andrea Di Carlo e Arisa si sono lasciati: in che rapporti sono?

Andrea Di Carlo e Arisa si sono lasciati. La storia d’amore è naufragata da diversi mesi e c’è chi si domanda in che rapporti siano oggi la cantante e l’ex manager. Stando ad alcune voci di corridoio tra i due sembrerebbero non esserci buonissimi rapporti stando a quanto raccontato dall’ex Andrea Di Carlo: “Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show, abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio”. Non solo, sempre Di Carlo dalle pagine del settimanale Oggi ha aggiunto: “questa è la rottura definitiva. Arisa è una persona straordinaria, un genio, un’artista con la A maiuscola. Ma non è fatta per stare in coppia, o almeno non con me”.

Dopo la fine della storia con Arisa, Andrea si è già trovato una nuova fidanzata che ha presentato sui social con tanto di foto: “l’ho trovata in gran forma, molto bella, mi ha attratto. In più è una persona normale, con cui posso confidarmi, piena di piccole attenzioni”.



