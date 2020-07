Andrea e Anna/ Lui chiederà il falò di confronto? (Temptation Island 2020)

ANDREA PRONTO A CHIEDERE UN FALO’ DI CONFRONTO IN TEMPTATION ISLAND 2020?

Andrea e Anna formano la coppia più discussa di Temptation Island 2020. I due sono arrivati un po’ in sordina come una normale coppia trascinata avanti dalla routine e dalla noia ma, alla fine, si è rivelata qualcosa di più tanto da mettere a ferro e fuoco i social e spingere i fratelli di lui a scendere in campo “contro”, seppur in maniera pacata, la sua fidanzata Anna rea di alcune esternazioni che hanno fatto esplodere anche Lorenzo Amoruso. Il promo della puntata di oggi di Temptation Island 2020 non lascia sperare in niente di buono per loro e tutto perché alcuni frame mostrano Anna di nuovo in balia di un tentatore, che sembra essere Alex, tra coccole, abbracci e baci che non piacciono ad Andrea che questa volta si pone a muso duro anche con Filippo Bisciglia al grido di: “O mi portate Anna di qua o vado io di là”. Questo sarà il suo modo di chiedere un falò di confronto immediato e quale sarà la risposta della sua compagna?

I FRATELLI DI ANDREA CONTRO ANNA? LUI FURIOSO IN TEMPTATION ISLAND 2020…

La settimana scorsa, durante la prima puntata di Temptation Island 2020, Anna si è mostrata sin da subito in sintonia con uno dei single tanto da finire con lui in bagno tra coccole e carezze. A queste immagini Andrea si è subito infuriato salvo poi scoprire, in un video in onda nel Pinnettu, che era solo il suo modo di farlo ingelosire per ottenere quello che vuole ovvero un figlio, la prossima fase della loro relazione. Lei stessa lo ha spiegato alle sue compagne di avventura mostrandosi davvero fredda e calcolatrice: “Io sono un’attrice nata, per arrivare dove voglio sono diabolica. So che devo farlo soffrire per ottenere il mio scopo. Hai voluto la donna più grande? E allora ti devi saper comportare. Dice che vuole figli e quando mi mette incinta? Lui sta molto bene economicamente, molto, sai uno può pensare che vuoi un figlio per sistemarti, ma non è così”. Le sue parole hanno indignato un po’ tutti tanto che i fratelli di Andrea sono scesi in campo per commentare l’accaduto. In particolare Pierluigi ha confidato a FanPage.it: “Ci sono rimasto molto male quando ha fatto quelle affermazioni. Parlerà di una famiglia ricca, che Andrea è cresciuto sotto una campana di vetro, tutte cose molto strane che sinceramente non ho assolutamente capito. In questo momento non so che pensare, se sono affermazioni vere e sentite o sono semplicemente state accentuate dalla presenza delle telecamere”.



