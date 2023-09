Andrea Foriglio nuovo tronista di Uomini e Donne?/ “Cerco il vero amore, non la visibilità”

Foriglio approda a Uomini e Donne come tronista? Le sue parole

Andrea Foriglio, osteopata, è stata di recente premiato nel concorso Il più bello d’Italia 2023, un evento che in passato annoverava volti quali: Gabriel Garko, Ettore Bassi e Giorgio Mastrota. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è tornato, dunque, nell’interesse del pubblico che guarda con molta curiosità al bel medico.

Armando Incarnato, addio a Uomini e donne?/ "Nella leggerezza del silenzio..."

Ai microfoni di Nuovo tv, Foriglio non ha nascosto che gli piacerebbe tornare nel dating show nel ruolo di tronista: “Vorrei dimostrare che non sono un ragazzo finto e impostato: io non cerco visibilità visto che il lavoro ce l’ho già, ma il vero amore” afferma. Ma l’amore non è l’unico componente che l’ex corteggiatore cerca in Tv: “In realtà, il mio sogno è partecipare a un reality show come L’Isola dei Famosi, ma non escluderei neanche la sfida del Grande Fratello”.

Uomini e Donne, Giorgia Lucini chiarisce i motivi del ricovero in ospedale/ "Nessun ritocchino chirurgico"

Andrea Foriglio nella polemica dopo la premiazione: la sua replica

Il bel dottore, dopo aver vinto il concorso di bellezza, si è ritrovato al centro delle polemiche. L’ex corteggiatore, ai tempi di Uomini e Donne, dichiarava di avere maggiormente a cuore il suo lavoro piuttosto che la televisione. La sua vittoria a Il più bello d’Italia, però, ha portato molti a definirlo incoerente.

Ai microfoni di Tag24, Andrea Foriglio ha replicato alle accuse del web: “A tutte le persone che partecipano ai programmi televisivi, ovviamente, piace quel mondo. Se non ti piace stare davanti alla telecamera, che ci vai a fare?” ha esordito. E ancora: “Sono andato a Uomini e Donne e non ho mai detto che non mi piace il mondo dello spettacolo. Queste persone non so nemmeno chi sono perché non leggo niente, odio il gossip. E tu mi dirai ‘perché hai fatto quel programma se odi il gossip?’. In realtà il gossip mi dà fastidio anche nella vita quotidiana, quindi, se un amico o un’amica mi vuole raccontare un gossip, dico sempre che non mi interessa.”

Uomini e donne, curiosità sulla nuova edizione/ Tinì Cansino resta, è tregua tra Tina e Gemma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA