Uomini e donne: Veronica Ursida incorona Andrea Foriglio, “Il più bello d’Italia”/ É lui il nuovo tronista?

Uomini e donne, Veronica Ursida e Andrea Foriglio diventano protagonisti a Il più bello d’Italia

La bionda dagli occhi di ghiaccio debuttata in TV alla ricerca dell’amore a Uomini e donne, Veronica Ursida, incorona l’altro volto della romantica trasmissione, Andrea Foriglio, a “Il più bello d’Italia”. Ebbene sì, come ripreso dal blogger del web journal “Lollo magazine”, Lorenzo Pugnaloni, in un post che é ora virale su Instagram, la dama popolare per la ricerca dell’amore avviata al trono over di Uomini e donne, ora, debutta nel ruolo di madrina.

Accade nel mezzo della serata-evento di “Il più bello d’Italia”, il contest di beauty & style tenutosi ad Alassio, in Liguria, per l’incoronazione del cittadino residente in Italia più seducente e carismatico.

Veronica Ursida é la madrina di Il più bello d’Italia, spunta il possibile nuovo ruolo tv di Andrea Foriglio

E in un abito lungo e verde speranza, la fascinosa bionda -che in passato debuttava in TV nel ruolo di dama, tra gli over di Uomini e donne – suggella l’incoronazione del corteggiatore al trono classico di Nicole Santinelli, ormai giunto al termine. Il bel moro dagli occhi color cielo, dopo la sconfitta subita alla scelta della tronista Nicole, ricaduta sul rivale al trono in amore Carlo Alberto Mancini, trova la rivincita a Il più bello d’Italia, incoronato tra i 20 uomini finalisti in corsa al contest condotto dalla storica dama al trono over, Veronica Ursida. Della dama, l’ufficio stampa Lorenzo Pugnaloni anticipa in nostra confidenza la chicca di alcuni nuovi progetti, tra le novità top secret all’orizzonte! Di cosa potrebbe trattarsi?

Che Veronica Ursida insieme ad Andrea Foriglio, rispettivamente volto-icona al trono over e trono classico di Uomini e donne, possano segnare una re-entry al dating show condotto da Maria De Filippi, per l’attesa stagione in partenza a settembre 2023, non può dirsi un’ipotesi azzardata. E se Veronica potrebbe riconfermarsi in TV tra le dame in corsa al trono over, Andrea Foriglio può dirsi candidato ideale al titolo di neo tronista al trono classico di Uomini e donne.

Il dating show di Maria De Filippi é atteso in ripartenza, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, a partire dall’11 settembre 2023.

