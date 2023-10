Andrea Giambruno “fuori da Mediaset, dovrà dire addio al Diario del giorno”/ L’indiscrezione bomba!

Andrea Giambruno, addio a Mediaset? L’indiscrezione di Dagospia

In queste movimentate ore, segnate dalla notizia della rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, tiene banco anche il futuro del giornalista a Mediaset. La Premier ha annunciato, attraverso un post affidato ai social, che la sua relazione con il compagno, durata quasi dieci anni, è terminata. Non sono state specificate le motivazioni sebbene, a detta di molti, la decisione potrebbe essere dovuta ai recenti fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia che hanno incastrato il conduttore di Diario del Giorno.

E proprio Giambruno, ora, si ritrova in bilico nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Un’indiscrezione bomba sganciata da Dagospia nelle ultimissime ore metterebbe infatti a serio rischio la sua permanenza al timone del programma di Rete4. “Andrea Giambruno fuori anche da Mediaset: dovrà dire addio al ‘Diario del giorno’“, si legge sul portale. Al momento, però, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali a riguardo.

Giorgia Meloni, l’annuncio social della rottura con Andrea Giambruno

Non sono giorni semplici per Andrea Giambruno, che mai come ora è finito nel turbine del gossip. Oltre ai fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia, inerenti ad alcuni atteggiamenti e commenti del conduttore a Diario del Giorno, il giornalista sta facendo anche i conti con la fine della relazione con Giorgia Meloni.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto“, queste le parole della Premier condivise su Twitter, che annunciano la rottura con il compagno. Poi, ha aggiunto: «Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua“.

